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    Экс-форвард «Сатурна» Наталушко участвовал в договорных матчах

    Бывший нападающий «Сатурна» и «Текстильщика» Сергей Наталушко рассказал об участии в договорных матчах.

    «Что теперь об этом говорить? Я не боюсь, нет. Но это же не только меня касается – многих людей. То, что такие моменты были, могу сказать точно.

    Чтобы вся команда сдавала игру – это единичные случаи. А насчeт отдельных товарищей подозрения иногда возникали.

    Если сдаeт, грубо говоря, вратарь, пара защитников и ещe кто-то – ничего не докажешь», – сказал Наталушко.

    • 61-летний Наталушко играл на профессиональном уровне до 2005 года.
    • Он стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата России – в 39 лет и 247 дней.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии4
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      Рейтинг: +565

      чаппай 1 час назад

      Помню его хет-трик лет 25 назад за Сатурн. Тогда это был самый возрастной автор хет-трика в истори чемпионатов России, не знаю, как сейчас

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      Рейтинг: +474

      Янвapь 69 > чаппай 1 час назад

      Иди ..лять уроки делай

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      Рейтинг: +1866

      Vitaga 1 час назад

      обычно так и происходит. выходят с предложением к опытным игрокам. те могут сказать команде а могут слить в ограниченном составе и получить всё бабло на этот свой круг. практике этой лет 50.

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      Рейтинг: +13781

      Skull_Boy 1 час назад

      Как и писал ранее гавно то только ты

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