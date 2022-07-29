Экс-форвард «Сатурна» Наталушко участвовал в договорных матчах

Бывший нападающий «Сатурна» и «Текстильщика» Сергей Наталушко рассказал об участии в договорных матчах.

«Что теперь об этом говорить? Я не боюсь, нет. Но это же не только меня касается – многих людей. То, что такие моменты были, могу сказать точно.

Чтобы вся команда сдавала игру – это единичные случаи. А насчeт отдельных товарищей подозрения иногда возникали.

Если сдаeт, грубо говоря, вратарь, пара защитников и ещe кто-то – ничего не докажешь», – сказал Наталушко.

61-летний Наталушко играл на профессиональном уровне до 2005 года.

Он стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата России – в 39 лет и 247 дней.

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