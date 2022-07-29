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  • Гулиев рассказал, за что Тедеско отправил его в дубль «Спартака»

Гулиев рассказал, за что Тедеско отправил его в дубль «Спартака»

29 июля 2022, 09:43
6

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал, почему бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отправил его в дубль.

— Шло теоретическое занятие. Тедеско начал зачитывать список основных — как он сказал — игроков, которые не играли в каком-то матче. В этом списке была моя фамилия. Мне стало очень смешно: я ведь при нем практически не играл. Шепотом усмехнулся.

Тедеско это заметил и тут же выпалил: «В чем проблема?!» Я встал, пожал плечами и слегка ухмыльнулся — хотел показать, что никакой проблемы нет. Но он оказался очень обидчивым — зацепился за мою реакцию.

В тот же момент сказал мне выйти из комнаты. Я вышел. А через 15 минут ко мне подходят и говорят: «Тренер отправляет тебя во вторую команду». Я в шоке: «Это за то, что я ухмыльнулся?!» Хотел лично с ним поговорить, объясниться.

— А он?

Передал, что не хочет со мной разговаривать.

— В итоге так и не поговорили?

— Я хотел — уже когда тренировался в дубле. Не собирался извиняться или оправдываться: думал просто объяснить, что значила моя реакция. У меня же и правда не было цели его оскорбить или унизить. Я просил о разговоре полгода. Но каждый раз натыкался на отказ.

Потом вижу, он дает интервью: «Я в любое время был готов поговорить с Гулиевым». Как можно так явно врать?! Жаль, что у меня не сохранилось личных переписок, в которых я предлагал ему встретиться. Я бы ему их показал, чтобы он увидел, как он был готов.

Человек говорит одно, делает другое и от этого ему даже не eкается внутри. И для него это нормально! Если бы так делала девушка, я бы махнул рукой. Но когда так поступает мужчина, к нему теряется уважение.

Позже сложилось впечатление, что тренер просто искал повод сделать то, что сделал.

— Руководство «Спартака» не могло урегулировать ситуацию?

— Мы встретились с Цорном, поговорили. Я рассказал, как было на самом деле. Томас сказал, что попробует убедить Тедеско со мной встретиться. Но в итоге этого не произошло.

  • Помимо «Спартака» и «Химок», Гулиев выступал за «Ростов», «Анжи» и тульский «Арсенал».
  • С подмосковным клубом он заключил контракт до конца сезона-2023/24.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Гулиев Аяз Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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alefreddy
1659077279
не каждому тренеру это понравиться
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alp
1659078278
даже Петр 1 указывал, что "Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый.." щетаю, тедеско поступил правильно что разжаловал гулиева во вторую команду
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Plyash
1659082058
Кавказский гонор,не каждый может справиться с этим.Примеров море.
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B.G.
1659083231
Это та мразота гулиев, что гоняет на красный свет чуть не сбив пешека, а после еще и избил человека переходящего на зеленый сигнал светофора?!
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TOMSON
1659085007
У меня не самый дорогой телефон и памяти в нем не много, но переписка особенно важная найдётся очень за долгий срок. Я уже не говорю про месенджеры где вообще ничего не пропадает. У Гулиева уверен топовый айфон с максимальной памятью, но переписка очень важная не сохранилась… Как то не верю я этому персонажу.
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АЛЕКС 58
1659087292
Не знаешь что делать? В морду! Как американцу.
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