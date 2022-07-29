Гулиев рассказал, за что Тедеско отправил его в дубль «Спартака»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал, почему бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отправил его в дубль.

— Шло теоретическое занятие. Тедеско начал зачитывать список основных — как он сказал — игроков, которые не играли в каком-то матче. В этом списке была моя фамилия. Мне стало очень смешно: я ведь при нем практически не играл. Шепотом усмехнулся.

Тедеско это заметил и тут же выпалил: «В чем проблема?!» Я встал, пожал плечами и слегка ухмыльнулся — хотел показать, что никакой проблемы нет. Но он оказался очень обидчивым — зацепился за мою реакцию.

В тот же момент сказал мне выйти из комнаты. Я вышел. А через 15 минут ко мне подходят и говорят: «Тренер отправляет тебя во вторую команду». Я в шоке: «Это за то, что я ухмыльнулся?!» Хотел лично с ним поговорить, объясниться.

— А он?

— Передал, что не хочет со мной разговаривать.

— В итоге так и не поговорили?

— Я хотел — уже когда тренировался в дубле. Не собирался извиняться или оправдываться: думал просто объяснить, что значила моя реакция. У меня же и правда не было цели его оскорбить или унизить. Я просил о разговоре полгода. Но каждый раз натыкался на отказ.

Потом вижу, он дает интервью: «Я в любое время был готов поговорить с Гулиевым». Как можно так явно врать?! Жаль, что у меня не сохранилось личных переписок, в которых я предлагал ему встретиться. Я бы ему их показал, чтобы он увидел, как он был готов.

Человек говорит одно, делает другое и от этого ему даже не eкается внутри. И для него это нормально! Если бы так делала девушка, я бы махнул рукой. Но когда так поступает мужчина, к нему теряется уважение.

Позже сложилось впечатление, что тренер просто искал повод сделать то, что сделал.

— Руководство «Спартака» не могло урегулировать ситуацию?

— Мы встретились с Цорном, поговорили. Я рассказал, как было на самом деле. Томас сказал, что попробует убедить Тедеско со мной встретиться. Но в итоге этого не произошло.