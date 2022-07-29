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    Гулиев рассказал, за что Тедеско отправил его в дубль «Спартака»

    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал, почему бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отправил его в дубль.

    — Шло теоретическое занятие. Тедеско начал зачитывать список основных — как он сказал — игроков, которые не играли в каком-то матче. В этом списке была моя фамилия. Мне стало очень смешно: я ведь при нем практически не играл. Шепотом усмехнулся.

    Тедеско это заметил и тут же выпалил: «В чем проблема?!» Я встал, пожал плечами и слегка ухмыльнулся — хотел показать, что никакой проблемы нет. Но он оказался очень обидчивым — зацепился за мою реакцию.

    В тот же момент сказал мне выйти из комнаты. Я вышел. А через 15 минут ко мне подходят и говорят: «Тренер отправляет тебя во вторую команду». Я в шоке: «Это за то, что я ухмыльнулся?!» Хотел лично с ним поговорить, объясниться.

    — А он?

    Передал, что не хочет со мной разговаривать.

    — В итоге так и не поговорили?

    — Я хотел — уже когда тренировался в дубле. Не собирался извиняться или оправдываться: думал просто объяснить, что значила моя реакция. У меня же и правда не было цели его оскорбить или унизить. Я просил о разговоре полгода. Но каждый раз натыкался на отказ.

    Потом вижу, он дает интервью: «Я в любое время был готов поговорить с Гулиевым». Как можно так явно врать?! Жаль, что у меня не сохранилось личных переписок, в которых я предлагал ему встретиться. Я бы ему их показал, чтобы он увидел, как он был готов.

    Человек говорит одно, делает другое и от этого ему даже не eкается внутри. И для него это нормально! Если бы так делала девушка, я бы махнул рукой. Но когда так поступает мужчина, к нему теряется уважение.

    Позже сложилось впечатление, что тренер просто искал повод сделать то, что сделал.

    — Руководство «Спартака» не могло урегулировать ситуацию?

    — Мы встретились с Цорном, поговорили. Я рассказал, как было на самом деле. Томас сказал, что попробует убедить Тедеско со мной встретиться. Но в итоге этого не произошло.

    • Помимо «Спартака» и «Химок», Гулиев выступал за «Ростов», «Анжи» и тульский «Арсенал».
    • С подмосковным клубом он заключил контракт до конца сезона-2023/24.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11210

      Алексей З 35 минут назад

      Квалификация - вот главная причина, а всё остальное лирика.

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      Рейтинг: +10446

      alp 39 минут назад

      даже Петр 1 указывал, что "Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый.."

      щетаю, тедеско поступил правильно что разжаловал гулиева во вторую команду

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      Рейтинг: +1241

      alefreddy 56 минут назад

      не каждому тренеру это понравиться

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