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    Аршавин: «Никто не говорит, что легионеры – это плохо. Но покупка иностранца – большой риск»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о легионерах в РПЛ.

    Ранее он предложил убрать всех иностранцев: «Надо всех отпустить и делать ставку на своих».

    – Могут ли россияне «делать разницу» в «Зените»?

    – Вряд ли вы соберете столько россиян. Никто не говорит, что легионеры – это плохо, просто это большие риски. Когда прервалось участие российских клубов в еврокубках, у всех живет в голове мысль, или они хотят в это верить, что все изменится к лучшему и их вернут. А если нет?

    Легионеры амбициозны, но впоследствии будет еще сложнее их удерживать.

    • Российский футбол отстранен от международного.
    • Пока отстранение действует до конца сезона-2022/23.
    • CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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