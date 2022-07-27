Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о легионерах в РПЛ.

Ранее он предложил убрать всех иностранцев: «Надо всех отпустить и делать ставку на своих».

– Могут ли россияне «делать разницу» в «Зените»?

– Вряд ли вы соберете столько россиян. Никто не говорит, что легионеры – это плохо, просто это большие риски. Когда прервалось участие российских клубов в еврокубках, у всех живет в голове мысль, или они хотят в это верить, что все изменится к лучшему и их вернут. А если нет?

Легионеры амбициозны, но впоследствии будет еще сложнее их удерживать.