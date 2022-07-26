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Кассьерра объяснил, почему ни разу не пил алкоголь

26 июля 2022, 13:41
17

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра объяснил, почему ни разу не употреблял алкоголь.

Помимо футбола ты чем-то увлекался в детстве?

– Мне всегда нравились видеоигры. Да и сейчас тоже. В «Сочи» мы часто играли с Родригао – полгода назад на сборе в Турции убивали свободное время. Теперь мы оба в «Зените», так что, думаю, продолжим. Главное – найти время на это.

– Ты говорил, что никогда в жизни не пил, так как в Барбакоасе многие футболисты спивались. А как тебе удалось не попасть в эту ловушку?

– Перед моими глазами всегда был пример из семьи: мой дядя был очень близок к тому, чтобы стать профессиональным футболистом, но не стал им из-за регулярных нарушений спортивного режима.

И моя мама постоянно твердила: если я хочу чего-то добиться, то единственный путь – придерживаться строгих правил, соблюдать самодисциплину.

Сейчас я чувствую себя комфортно, мне совершенно не хочется пробовать спиртное. Я не говорю, что этого никогда не произойдет. Но я доволен тем, как все складывается.

  • Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
  • С петербургским клубом он заключил контракт до 2025 года.
  • Форвард забил 1 гол в 3 матчах за новую команду.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кассьерра Матео
Комментарии (17)
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Kollljan
1658823087
В Колумбии твоей - одна бормотуха. А ты нашей водочки из холодильничка употреби, а потом огурчиком её солёненьким закуси... :)
Ответить
gunstilzit
1658825759
В Питере пить,Матео!
Ответить
шахта Заполярная
1658827483
Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет.
Ответить
Spirit_78
1658836270
Вот это правильно!
Ответить
Enter2006
1658836449
Это как некоторые кавказцы очень гордятся что вообще не пьют, но зато нарики убитые.
Ответить
jet andy
1658836762
У нас в его возрасте уже бросают.
Ответить
zigbert
1658836980
В Питере не в Сочи. Придется иногда выпить для сугрева.
Ответить
vladimir-7
1658838176
Матео, вот попробуешь нашей водочки с русской закусочкой и потом тебя от неё не оторвать.
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