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    Кассьерра объяснил, почему ни разу не пил алкоголь

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра объяснил, почему ни разу не употреблял алкоголь.

    Помимо футбола ты чем-то увлекался в детстве?

    — Мне всегда нравились видеоигры. Да и сейчас тоже. В «Сочи» мы часто играли с Родригао — полгода назад на сборе в Турции убивали свободное время. Теперь мы оба в «Зените», так что, думаю, продолжим. Главное — найти время на это.

    — Ты говорил, что никогда в жизни не пил, так как в Барбакоасе многие футболисты спивались. А как тебе удалось не попасть в эту ловушку?

    — Перед моими глазами всегда был пример из семьи: мой дядя был очень близок к тому, чтобы стать профессиональным футболистом, но не стал им из-за регулярных нарушений спортивного режима.

    И моя мама постоянно твердила: если я хочу чего-то добиться, то единственный путь — придерживаться строгих правил, соблюдать самодисциплину.

    Сейчас я чувствую себя комфортно, мне совершенно не хочется пробовать спиртное. Я не говорю, что этого никогда не произойдет. Но я доволен тем, как все складывается.

    • Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
    • С петербургским клубом он заключил контракт до 2025 года.
    • Форвард забил 1 гол в 3 матчах за новую команду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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