Кассьерра объяснил, почему ни разу не пил алкоголь

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра объяснил, почему ни разу не употреблял алкоголь.

– Помимо футбола ты чем-то увлекался в детстве?

– Мне всегда нравились видеоигры. Да и сейчас тоже. В «Сочи» мы часто играли с Родригао – полгода назад на сборе в Турции убивали свободное время. Теперь мы оба в «Зените», так что, думаю, продолжим. Главное – найти время на это.

– Ты говорил, что никогда в жизни не пил, так как в Барбакоасе многие футболисты спивались. А как тебе удалось не попасть в эту ловушку?

– Перед моими глазами всегда был пример из семьи: мой дядя был очень близок к тому, чтобы стать профессиональным футболистом, но не стал им из-за регулярных нарушений спортивного режима.

И моя мама постоянно твердила: если я хочу чего-то добиться, то единственный путь – придерживаться строгих правил, соблюдать самодисциплину.

Сейчас я чувствую себя комфортно, мне совершенно не хочется пробовать спиртное. Я не говорю, что этого никогда не произойдет. Но я доволен тем, как все складывается.