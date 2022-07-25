Шунин прокомментировал побег Варелы из «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о ситуации с одноклубником Гильермо Варелой, тайно покинувшим клубную базу в ночь на 24 июля.

«О том, что Варела не сыграет, мы узнали прямо в день матча. Ситуация сложная, но на наш настрой это никак не повлияло. Мы готовились, все были максимально заряжены», – сказал Шунин.

Варела хочет перейти во «Фламенго».

Контракт уругвайца с «Динамо» истекает в июне 2023 года.

За 2 сезона он сделал 3 ассиста в 49 матчах.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт