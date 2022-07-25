«Спартак» выложил видео в ответ на ролик «Краснодара»

СММ Спартака такие видимо - ребят, мы обгадились. но недостаточно жидко. Срочно надо что-то предпринять!
Пресс-служба «Спартака» подготовила видео по итогам матча второго тура РПЛ против «Краснодара».
Ранее краснодарцы опубликовали ролик, в котором указали на четыре спорных судейских решения.
«Украли для вас новую идею! Матч с «Краснодаром» – первый в нашей новой рубрике с необычными хайлайтами», – говорится в описании к публикации спартаковцев.
- Москвичи разгромили соперника со счетом 4:1.
- Команда набрала 4 очка в 2 турах РПЛ.