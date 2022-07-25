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    «Спартак» выложил видео в ответ на ролик «Краснодара»

    Пресс-служба «Спартака» подготовила видео по итогам матча второго тура РПЛ против «Краснодара».

    Ранее краснодарцы опубликовали ролик, в котором указали на четыре спорных судейских решения.

    «Украли для вас новую идею! Матч с «Краснодаром» – первый в нашей новой рубрике с необычными хайлайтами», – говорится в описании к публикации спартаковцев.

    • Москвичи разгромили соперника со счетом 4:1.
    • Команда набрала 4 очка в 2 турах РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +504

      Dguffin 29 минут назад

      СММ Спартака такие видимо - ребят, мы обгадились. но недостаточно жидко. Срочно надо что-то предпринять!

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      Рейтинг: +1855

      fakeid 38 минут назад

      какие же всё-таки дебилы сидят в пресс-службе спортага.

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