Зарема ответила на претензии «Краснодара» по поводу судейства в матче со «Спартаком»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала недовольство «Краснодара» по поводу работы арбитров в очном матче между командами.

«Почему «Краснодар» адресует свои претензии к Федуну? Спрашивайте разъяснения у судей.

Когда мы просили прозрачности, ясности в истолковании эпизодов для футболистов, болельщиков, для всех, кому важно и интересно разбираться в правилах, в изменениях трактовок, почему-то «Краснодар» молчал и никак не поддерживал, жил по принципу «моя хата с краю».

При этом мы никогда не заходили в судейские комнаты, а говорили открыто и публично. Видимо, тогда им было не важно, что это общая проблема российского судейства, которая касается практически всех клубов», – заявила Зарема.