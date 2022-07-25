Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема ответила на претензии «Краснодара» по поводу судейства в матче со «Спартаком»

Зарема ответила на претензии «Краснодара» по поводу судейства в матче со «Спартаком»

25 июля 2022, 20:48
24

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала недовольство «Краснодара» по поводу работы арбитров в очном матче между командами.

«Почему «Краснодар» адресует свои претензии к Федуну? Спрашивайте разъяснения у судей.

Когда мы просили прозрачности, ясности в истолковании эпизодов для футболистов, болельщиков, для всех, кому важно и интересно разбираться в правилах, в изменениях трактовок, почему-то «Краснодар» молчал и никак не поддерживал, жил по принципу «моя хата с краю».

При этом мы никогда не заходили в судейские комнаты, а говорили открыто и публично. Видимо, тогда им было не важно, что это общая проблема российского судейства, которая касается практически всех клубов», – заявила Зарема.

  • Матч обслуживал Кирилл Левников.
  • В «Краснодаре» считают, что арбитры приняли 4 спорных решения в пользу «Спартака».
  • Москвичи разгромили соперника со счетом 4:1.

Еще по теме:
Быстров: «Вся страна видела, что удаления Черникова не было. Зачем нужна ЭСК?» 20
Быстров: «Судья помог «Спартаку» в матче с «Краснодаром» 17
КДК наказал «Краснодар» за появление Галицкого в судейской после матча со «Спартаком» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Салихова Зарема
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1658773259
правильно сказала
Ответить
житель СПб
1658774145
То есть ничего не отрицала - мол, мы решили свой вопрос с судьями, а вы сами решайте.
Ответить
вальтер79
1658776355
у заремы что то новенькое на Краснодар переключилась теперь)))))
Ответить
jek718875
1658776959
Молодец Зарема +10!!!
Ответить
Боцман52
1658777844
Все правильно сказала. Только когда Спартачи говорили про судейство, их нытиками называли, а остальные команды молчали. А теперь, когда их коснулось, начали ролики снимать, причем адресованные Федуну, а судейскому корпусу.
Ответить
NewLife
1658778510
"почему-то «Краснодар» молчал" - мычал))
Ответить
Plyash
1658783060
Мама четверых детишек сердцем говорит и видит.
Ответить
Беспонтий
1658806651
матка вылезла в леток оживились пчёлы
Ответить
crf575757
1658813578
А чего она вообще лезет в футбол!!?? Видно Федун у неё под каблуком,бедняжка!!
Ответить
mahan
1658818195
Всё правильно и по делу сказала. Проблема судейства в РПЛ не решается много лет. Я за честное судейство.
Ответить
Главные новости
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
1
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
2
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
1
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
1
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
8
Все новости
Все новости
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
1
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
3
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
8
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
3
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
2
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
13
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
8
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
32
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+