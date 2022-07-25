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    Зарема ответила на претензии «Краснодара» по поводу судейства в матче со «Спартаком»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала недовольство «Краснодара» по поводу работы арбитров в очном матче между командами.

    «Почему «Краснодар» адресует свои претензии к Федуну? Спрашивайте разъяснения у судей.

    Когда мы просили прозрачности, ясности в истолковании эпизодов для футболистов, болельщиков, для всех, кому важно и интересно разбираться в правилах, в изменениях трактовок, почему-то «Краснодар» молчал и никак не поддерживал, жил по принципу «моя хата с краю».

    При этом мы никогда не заходили в судейские комнаты, а говорили открыто и публично. Видимо, тогда им было не важно, что это общая проблема российского судейства, которая касается практически всех клубов», – заявила Зарема.

    • Матч обслуживал Кирилл Левников.
    • В «Краснодаре» считают, что арбитры приняли 4 спорных решения в пользу «Спартака».
    • Москвичи разгромили соперника со счетом 4:1.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1176

      jek718875 10 минут назад

      Молодец Зарема +10!!!

      1
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      Рейтинг: +1311

      вальтер79 20 минут назад

      у заремы что то новенькое на Краснодар переключилась теперь)))))

      0
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      Рейтинг: +16669

      житель СПб 56 минут назад

      То есть ничего не отрицала - мол, мы решили свой вопрос с судьями, а вы сами решайте.

      2
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      Рейтинг: +8898

      R_a_i_n > житель СПб 49 минут назад

      Если перечитать еще раз по внимательнее, то можно уловить мысль Заремы, которая гласит, что было очень много ошибок о которых говорил только Спартак, а теперь когда эти ошибки коснулись других, начинают верещать. Понимаешь?? Спартак кричал об этом а вы ржали тут.

      4
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      Рейтинг: +5313

      AtticusFinch > R_a_i_n 44 минуты назад

      Не трать слова на этого недотёпу -посмотри на его ник и всё поймёшь...

      1
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      Рейтинг: +227

      Sancool > R_a_i_n 42 минуты назад

      каждый говорит о проблеме когда с ней сталкивается, это логично. А Спартак кричал и кричит и по делу и без дела.

      0
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      Рейтинг: +24069

      JTherry > житель СПб 35 минут назад

      а что она не так сказала..? в судейскую комнату не заходили, а разъяснений по "непонятным эпизодам" требовали публично через СМИ, а Галицкий не выступал, помалкивал, язык в жопу засунув - и это правда... с судьями еще ничего не решили, встреча только намечена с руководством Спартака... как будет решать Краснодар свои проблемы с судьями - это проблемы Галицкого...) чуть в задницу ужалило - попёрся сразу в судейскую, как в шальные 90-е на разборки...

      5
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      Рейтинг: +2167

      СвинкаСправедливости > житель СПб 20 минут назад

      Вот вы же сами это придумываете, буквально. Это просто хана.

      1
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      Рейтинг: +614

      шахта Заполярная > 11 минут назад

      Зарема все правильно написала. И это только второй тур. Кто следующий?

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      Рейтинг: +8898

      R_a_i_n > Sancool 8 минут назад

      без дела когда было?

      0
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      Рейтинг: +504

      Dguffin 59 минут назад

      Какая разница что там кому ответила подстилка бывшего главы клуба. Лучше пусть дальше порноролики в отелях снимает.

      2
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      Рейтинг: +2353

      B.G. > Dguffin 53 минуты назад

      такая грязь....интересно, кто у тебя мама и знает ли, что ее чадо строчит на все общее обозрение?! Уверен, ей было бы стыдно за такого ребенка.

      3
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      Рейтинг: +5511

      rash1959 > B.G. 50 минут назад

      да у него мама собака из подворотни.

      2
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      Рейтинг: +15618

      Barmaleushka > rash1959 35 минут назад

      А чем ты его лучше ? Всегда знал , что для мясных , чужих родителей унижать видимо в крови .

      1
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      Рейтинг: +7344

      серега кашин 1 час назад

      правильно сказала

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