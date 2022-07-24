Смолов вышел на 3-е место по голам в РПЛ. Он обошел Павлюченко

«Динамо» в эти минуты играет против «Торпедо» в матче 2-го тура РПЛ. Московская команда выигрывает со счетом 3:0.

Один из голов забил Федор Смолов.

Для форварда этот мяч стал 95-м в РПЛ. Он вышел на третье место в списке бомбардиров турнира, обойдя Романа Павлюченко.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Торпедо».