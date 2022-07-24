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    Смолов вышел на 3-е место по голам в РПЛ. Он обошел Павлюченко

    «Динамо» в эти минуты играет против «Торпедо» в матче 2-го тура РПЛ. Московская команда выигрывает со счетом 3:0.

    Один из голов забил Федор Смолов.

    Для форварда этот мяч стал 95-м в РПЛ. Он вышел на третье место в списке бомбардиров турнира, обойдя Романа Павлюченко.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Торпедо».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6682

      Semenycch 26 минут назад

      А Веретенников голы в Чемпионате забивал? А Лоськов? Так можно список бомбардиров долго продолжать.

      0
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      Рейтинг: +70

      mitru > Semenycch 19 минут назад

      Это именно голы в РПЛ, а она основана ток в 2001 году

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