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  • Хусаинов: «Пенальти в пользу «Краснодара» в матче со «Спартаком» назначен ошибочно»

Хусаинов: «Пенальти в пользу «Краснодара» в матче со «Спартаком» назначен ошибочно»

24 июля 2022, 00:32
15

«Краснодар» не должен был бить пенальти в матче второго тура РПЛ против «Спартака» (1:4). Это мнение бывшего судьи чемпионата России Сергея Хусаинова.

«В этом эпизоде вообще не было нарушения. Рука, которая увеличивает площадь тела для защиты ворот, это фол и пенальти. Здесь же идет прострельная передача, и мяч попадает в лицо игроку «Спартак», а потом рикошетит в руку. Это игровой эпизод, здесь нет никаких оснований для пенальти. Нельзя такие моменты определять, как нарушение правил!» – сказал Хусаинов.

  • «Спартак» впервые победил в РПЛ при Гильермо Абаскале.
  • С 37-й минуты «Спартак» играл в большинстве.
  • «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (15)
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FС Spаrtак
1658621768
мяч в голову попал какую руку он там увидел aрбитр?
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моэм
1658636413
Судьи по прежнему "копают" под Спартак , буквально высасывая пенальти из пальца , минетчики долбанные !!!
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Бывалый1488
1658638019
Что не тур, то Спартак заслуживают...ка же достали ныть... Да, это всеобщий, мировой заговор против Спартака))))
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Форвард 79
1658638238
Судья просто видимо подскудно понимал, что сегодня все спорные решения он принимал в пользу Спартака и таким образом пытался исправиться
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Enter2006
1658643062
Не было здесь пенальти, зачем вообще VAR если не могут разглядеть очевидного. Если сразу в руку попал бы а не сначала в лицо - другое дело.
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серега кашин
1658645572
судьям просто надо было пенку спартаку поставить и все
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Вомбат
1658646071
Этот пеналь при счете 3:0 и огромном игровом преимуществе гостей ничего не решал, а Левников назначил его под давлением Кукуляка, исключительно чтобы его не обвиняли в помощи гостевой команде.
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paracetamol
1658647951
И удаление стрёмное, и не удаление Соболя тоже. Кто у нас судит?
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alefreddy
1658661471
верно другим командам пенали такие не ставят
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Dos_Santos
1658736859
Расплакались из-за одного пенальти, который вообще ничего не решал. Типичные спартаковские болельщики))
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