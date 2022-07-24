Хусаинов: «Пенальти в пользу «Краснодара» в матче со «Спартаком» назначен ошибочно»

«Краснодар» не должен был бить пенальти в матче второго тура РПЛ против «Спартака» (1:4). Это мнение бывшего судьи чемпионата России Сергея Хусаинова.

«В этом эпизоде вообще не было нарушения. Рука, которая увеличивает площадь тела для защиты ворот, это фол и пенальти. Здесь же идет прострельная передача, и мяч попадает в лицо игроку «Спартак», а потом рикошетит в руку. Это игровой эпизод, здесь нет никаких оснований для пенальти. Нельзя такие моменты определять, как нарушение правил!» – сказал Хусаинов.

«Спартак» впервые победил в РПЛ при Гильермо Абаскале.

С 37-й минуты «Спартак» играл в большинстве.

«Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд