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    Хусаинов: «Пенальти в пользу «Краснодара» в матче со «Спартаком» назначен ошибочно»

    «Краснодар» не должен был бить пенальти в матче второго тура РПЛ против «Спартака» (1:4). Это мнение бывшего судьи чемпионата России Сергея Хусаинова.

    «В этом эпизоде вообще не было нарушения. Рука, которая увеличивает площадь тела для защиты ворот, это фол и пенальти. Здесь же идет прострельная передача, и мяч попадает в лицо игроку «Спартак», а потом рикошетит в руку. Это игровой эпизод, здесь нет никаких оснований для пенальти. Нельзя такие моменты определять, как нарушение правил!» – сказал Хусаинов.

    • «Спартак» впервые победил в РПЛ при Гильермо Абаскале.
    • С 37-й минуты «Спартак» играл в большинстве.
    • «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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