Федун остался недоволен судейством после разгрома «Краснодара»

Интересно, а аппеляцию Спартак подавать будет на действия арбитра в первом тайме, или опять все на тормозах спустит ? )))
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался после матча второго тура РПЛ против «Краснодара» (4:1). Он недоволен судейством.
«Хорошая победа! Ну, конечно, в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо – ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч, и после этого играл. А так здорово. Всех с победой, идем по плану!» – сказал Федун.
- «Спартак» впервые победил в РПЛ при Гильермо Абаскале.
- С 37-й минуты «Спартак» играл в большинстве.
- «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд