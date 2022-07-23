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    Федун остался недоволен судейством после разгрома «Краснодара»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался после матча второго тура РПЛ против «Краснодара» (4:1). Он недоволен судейством.

    «Хорошая победа! Ну, конечно, в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо – ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч, и после этого играл. А так здорово. Всех с победой, идем по плану!» – сказал Федун.

    • «Спартак» впервые победил в РПЛ при Гильермо Абаскале.
    • С 37-й минуты «Спартак» играл в большинстве.
    • «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    23.07.2022 22:20
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4829

      neim 28 минут назад

      Интересно, а аппеляцию Спартак подавать будет на действия арбитра в первом тайме, или опять все на тормозах спустит ? )))

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      Рейтинг: +988

      qawzsexdr 57 минут назад

      То есть одной КК мало, и не показывание второй ЖК Соболеву за неспортивное поведение (жесты некоторые).

      0
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      Рейтинг: +13207

      playsh 1 час назад

      Судейство было плохим в обе стороны,это надо признать.Но пенальти после удара(отскока) от лица,это не преднамереная игра рукой.У парня кровь на лице.В общем,судьям рановато добавили зарплату,не по ранжиру,и это очень прискорбно.

      0
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      Рейтинг: +17143

      Garrincha58 1 час назад

      этому всё не имётся твоего Соболя надо было удалять ещё раньше чем Черникова молчали бы стыдобы противно слушать это балобольство

      0
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      Рейтинг: +1206

      alefreddy 1 час назад

      судья разбавил разгромный счет.Другому клубу за попадание мячом в лицо пеналь не поставили

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      Рейтинг: +7259

      Томик > alefreddy 1 час назад

      И мы все знаем название этого другого клуба.

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      Рейтинг: +2130

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Я недоволен судейством в первом тайме даже больше, чем во втором.
      Кто-то там хвалил Краснодар за первую половину и винил арбитра в "поломке" игры за счёт удаления Черникова, но никто футбол нормально не смотрит и не понимает истиной проблемы всех российских арбитров - они дирижёры.

      Весь первый тайм Левников отдавал мячи Краснодару , лишь Спартак не убежал в быструю атаку и не перешёл половину поля.
      1.Мартинс выгрызал мяч в подкате, потом прервал передачу грудью, а Левников повёлся на апелляцию краснодарца и дал штрафной за игру рукой.
      2. После фола на Мозесе в центре поля Спартак отбился и был снова готов убежать в атаку, но прозвучал свисток о фиксации нарушения на Спартаковце и хозяева снова пешком вернулись на свою половину.
      3. Чернов

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      Рейтинг: +1171

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      По пенальти он прав. бандит со свистком плохо судил. Всю игру сломал поведясь на семуляцию Мозеса. Хочется верить что судья ошибся но не верится. За игру молодника не стыдно играли неплохо. А болел спартачка с победой.

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      Рейтинг: +13

      SergioOr 1 час назад

      Богатый Нытик!

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      Рейтинг: +1041

      хав_бек 1 час назад

      Ну, в отношении пенальти, я согласен с Федуном

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      Рейтинг: +1827

      nominum 1 час назад

      Скорее небо упадёт на землю, чем Федун со своей пассией будут довольны судейством. Вечное нытьё.

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