Федун остался недоволен судейством после разгрома «Краснодара»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался после матча второго тура РПЛ против «Краснодара» (4:1). Он недоволен судейством.

«Хорошая победа! Ну, конечно, в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо – ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч, и после этого играл. А так здорово. Всех с победой, идем по плану!» – сказал Федун.

«Спартак» впервые победил в РПЛ при Гильермо Абаскале.

С 37-й минуты «Спартак» играл в большинстве.

«Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд