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  • Федун остался недоволен судейством после разгрома «Краснодара»

Федун остался недоволен судейством после разгрома «Краснодара»

23 июля 2022, 22:20
21

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался после матча второго тура РПЛ против «Краснодара» (4:1). Он недоволен судейством.

«Хорошая победа! Ну, конечно, в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо – ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч, и после этого играл. А так здорово. Всех с победой, идем по плану!» – сказал Федун.

  • «Спартак» впервые победил в РПЛ при Гильермо Абаскале.
  • С 37-й минуты «Спартак» играл в большинстве.
  • «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Федун Леонид
Комментарии (21)
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Томик
1658604341
А за толчок Мозеса в спину перед ударом, комментаторы объявили "Мозес просто не попал по мячу!"
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хав_бек
1658604752
Ну, в отношении пенальти, я согласен с Федуном
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Серёга Краснодарский
1658605220
По пенальти он прав. бандит со свистком плохо судил. Всю игру сломал поведясь на семуляцию Мозеса. Хочется верить что судья ошибся но не верится. За игру молодника не стыдно играли неплохо. А болел спартачка с победой.
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СвинкаСправедливости
1658605783
Я недоволен судейством в первом тайме даже больше, чем во втором. Кто-то там хвалил Краснодар за первую половину и винил арбитра в "поломке" игры за счёт удаления Черникова, но никто футбол нормально не смотрит и не понимает истиной проблемы всех российских арбитров - они дирижёры. Весь первый тайм Левников отдавал мячи Краснодару , лишь Спартак не убежал в быструю атаку и не перешёл половину поля. 1.Мартинс выгрызал мяч в подкате, потом прервал передачу грудью, а Левников повёлся на апелляцию краснодарца и дал штрафной за игру рукой. 2. После фола на Мозесе в центре поля Спартак отбился и был снова готов убежать в атаку, но прозвучал свисток о фиксации нарушения на Спартаковце и хозяева снова пешком вернулись на свою половину. 3. Чернов
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alefreddy
1658606143
судья разбавил разгромный счет.Другому клубу за попадание мячом в лицо пеналь не поставили
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Garrincha58
1658606454
этому всё не имётся твоего Соболя надо было удалять ещё раньше чем Черникова молчали бы стыдобы противно слушать это балобольство
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Plyash
1658606563
Судейство было плохим в обе стороны,это надо признать.Но пенальти после удара(отскока) от лица,это не преднамереная игра рукой.У парня кровь на лице.В общем,судьям рановато добавили зарплату,не по ранжиру,и это очень прискорбно.
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neim
1658609850
Интересно, а аппеляцию Спартак подавать будет на действия арбитра в первом тайме, или опять все на тормозах спустит ? )))
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эд100
1658614747
Ребят, дело ведь не в Федуне и Спартаке. Трактовать такой пенальти как??? Подобных случаев не мало, а решения, кто во что горазд. Ему бы ещё сознание потерять, вообще умора лютая. Так же и с Соболевым, удалили бы, тоже не удивился, было бы последовательно хоть. Хоть я и Спартаковец.
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моэм
1658641226
Поскольку пеналь Спартаку то ЭСК признает его правильным ... они то в морду ни разу не получали ...а некоторым стоило бы начистить.
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