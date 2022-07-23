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    Денисов, Мозес, Соболев – в старте «Спартака» на матч с «Краснодаром»; Бородин, Волков, Баньяц выйдут у хозяев

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Бородин, Литвинов, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Баньяц, Кордоба, Олусегун.

    Запасные: Агкацев, Рамирес, Исаенко, Пивоваров, Сухорученко, Якимов, Ахметов, Кокоев, Сулейманов, Манелов, Самко.

    «Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Денисов, Мозес, Мартинс, Промес, Соболев.

    Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Маслов, Кофрие, Классен, Зиньковский, Игнатов, Умяров, Пруцев, Николсон.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Краснодаре», которая начнется в 20:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4350

      Беспонтий 1 минуту назад

      погнали наши городских

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      Рейтинг: +105

      Теркчанин 38 минут назад

      будет ничья, 1-1

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      Рейтинг: +19444

      derrik2000 40 минут назад

      А во что Спартак играть-то собрался, если оба "креативщика" - Зиньковский и Игнатов - на скамейке запасных остались???

      1
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      Рейтинг: +1449

      PNZ1985 > derrik2000 37 минут назад

      В очко

      0
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      Рейтинг: +4945

      ySS 55 минут назад

      Как начался сезон, то судью матча обязательно указывать вместе с составами команд)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      SanchOo 1 час назад

      Если Краснодар будет играть как с Факелом там нечего не светит, думаю будет счет 1-2 или ничья.

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      Рейтинг: +3593

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Спартаку удачи! ! !

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      Рейтинг: +16474

      Cleaner 1 час назад

      Покуражится Краснодар у себя дома. А мы все поржем...)
      5:0? А почему бы и нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +4945

      ySS > Cleaner 57 минут назад

      Вы будете ржать независимо от счёта и победителя))

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      Рейтинг: +19444

      derrik2000 > Cleaner 40 минут назад

      Там сейчас куражиться некому.

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      Рейтинг: +16474

      Cleaner > derrik2000 24 минуты назад

      Тем смешнее будет.)

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