Денисов, Мозес, Соболев – в старте «Спартака» на матч с «Краснодаром»; Бородин, Волков, Баньяц выйдут у хозяев

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Бородин, Литвинов, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Баньяц, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Рамирес, Исаенко, Пивоваров, Сухорученко, Якимов, Ахметов, Кокоев, Сулейманов, Манелов, Самко.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Денисов, Мозес, Мартинс, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Маслов, Кофрие, Классен, Зиньковский, Игнатов, Умяров, Пруцев, Николсон.