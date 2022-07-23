Семак отреагировал на продление контрактов с бразильскими легионерами «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем бразильских легионеров в клубе.

На этой неделе свои контракты с петербуржцами продлили Вендел, Малком и Клаудиньо.

– «Зенит» буквально только что объявил, что продлили контракты Малком и Клаудиньо. Можете это как-то прокомментировать? Можно ли сказать, что «Зенит» закрыл вопрос с потенциальным отъездом легионеров и они все точно остаются в команде?

– Я думаю, с подписанием новых договоров вероятность этого существенно повысилась, прежде всего с точки зрения моральных обязательств.

Если человек подписывает контракт в этих условиях, значит, у него вряд ли есть планы куда-то уехать.

Теоретически это возможно, но на практике мы провели настолько хорошую работу, что ребята решили остаться и продлить сотрудничество.

Это, думаю, хорошая новость для клуба и болельщиков.