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    Семак отреагировал на продление контрактов с бразильскими легионерами «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем бразильских легионеров в клубе.

    На этой неделе свои контракты с петербуржцами продлили Вендел, Малком и Клаудиньо.

    – «Зенит» буквально только что объявил, что продлили контракты Малком и Клаудиньо. Можете это как-то прокомментировать? Можно ли сказать, что «Зенит» закрыл вопрос с потенциальным отъездом легионеров и они все точно остаются в команде?

    – Я думаю, с подписанием новых договоров вероятность этого существенно повысилась, прежде всего с точки зрения моральных обязательств.

    Если человек подписывает контракт в этих условиях, значит, у него вряд ли есть планы куда-то уехать.

    Теоретически это возможно, но на практике мы провели настолько хорошую работу, что ребята решили остаться и продлить сотрудничество.

    Это, думаю, хорошая новость для клуба и болельщиков.

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    Источник: сайт «Зенита»

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