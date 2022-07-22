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  • «Больше в Германию не ездили!» Чалов вспомнил крупный штраф в Швейцарии

«Больше в Германию не ездили!» Чалов вспомнил крупный штраф в Швейцарии

22 июля 2022, 12:55
6

Нападающий ЦСКА Федор Чалов вспомнил, как его оштрафовали в Швейцарии.

– Но то, что Швейцария – одна из самых дорогих стран Европы, прочувствовал?

– Это правда, но так как я жил в Базеле, мне сразу подсказали покупать продукты в Германии. До нее 10 минут на машине, а цены там в 2-3 раза ниже. Пакет молока в Швейцарии стоит 4 евро, а в Германии – 1,5.

Единственная проблема: на границе есть ограничения по ввозу продуктов в страну. Например, на человека – не более килограмма мяса. То же самое с молоком, алкоголем и всем остальным. Я об этом не знал.

Однажды останавливают полицейские: «Сколько килограммов мяса везете?» У нас было четыре килограмма на двоих. Они достали все продукты, начали проверять. Оказалось, перевес – пришлось платить штраф. Кажется, 100 евро. Лишнее мясо пришлось оставить, так как его требовалось задекларировать еще на 100 евро сверху.

Больше в Германию не ездили! Катались во Францию – там не было такого полицейского поста, все намного проще.

  • Российский форвард с февраля по июль выступал за «Базель» на правах аренды.
  • Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • 24-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Базель Чалов Федор
Комментарии (6)
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Давид59
1658484249
Тот, кто ему подсказал, мог бы и про нормы сказать. А так подставили Федю.
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Untitled-1
1658486588
100 евро. очень крупный штраф. как на еду-то ему хватило после этого.
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Vitaga
1658487945
ппц им не повезло... 2 года ездил туда-сюда - никто не останавливал
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neveldomha
1658490540
Охренеть. Швейцарские футболисты экономят на мясе.
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Irina94
1658492942
Ух ты!
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