«Больше в Германию не ездили!» Чалов вспомнил крупный штраф в Швейцарии

Нападающий ЦСКА Федор Чалов вспомнил, как его оштрафовали в Швейцарии.

– Но то, что Швейцария – одна из самых дорогих стран Европы, прочувствовал?

– Это правда, но так как я жил в Базеле, мне сразу подсказали покупать продукты в Германии. До нее 10 минут на машине, а цены там в 2-3 раза ниже. Пакет молока в Швейцарии стоит 4 евро, а в Германии – 1,5.

Единственная проблема: на границе есть ограничения по ввозу продуктов в страну. Например, на человека – не более килограмма мяса. То же самое с молоком, алкоголем и всем остальным. Я об этом не знал.

Однажды останавливают полицейские: «Сколько килограммов мяса везете?» У нас было четыре килограмма на двоих. Они достали все продукты, начали проверять. Оказалось, перевес – пришлось платить штраф. Кажется, 100 евро. Лишнее мясо пришлось оставить, так как его требовалось задекларировать еще на 100 евро сверху.

Больше в Германию не ездили! Катались во Францию – там не было такого полицейского поста, все намного проще.