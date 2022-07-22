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«Больше в Германию не ездили!» Чалов вспомнил крупный штраф в Швейцарии

Нападающий ЦСКА Федор Чалов вспомнил, как его оштрафовали в Швейцарии.

– Но то, что Швейцария – одна из самых дорогих стран Европы, прочувствовал?

– Это правда, но так как я жил в Базеле, мне сразу подсказали покупать продукты в Германии. До нее 10 минут на машине, а цены там в 2-3 раза ниже. Пакет молока в Швейцарии стоит 4 евро, а в Германии – 1,5.

Единственная проблема: на границе есть ограничения по ввозу продуктов в страну. Например, на человека – не более килограмма мяса. То же самое с молоком, алкоголем и всем остальным. Я об этом не знал.

Однажды останавливают полицейские: «Сколько килограммов мяса везете?» У нас было четыре килограмма на двоих. Они достали все продукты, начали проверять. Оказалось, перевес – пришлось платить штраф. Кажется, 100 евро. Лишнее мясо пришлось оставить, так как его требовалось задекларировать еще на 100 евро сверху.

Больше в Германию не ездили! Катались во Францию – там не было такого полицейского поста, все намного проще.

  • Российский форвард с февраля по июль выступал за «Базель» на правах аренды.
  • Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • 24-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1828

    Vitaga 3 минуты назад

    ппц им не повезло... 2 года ездил туда-сюда - никто не останавливал

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    Рейтинг: +820

    Untitled-1 26 минут назад

    100 евро. очень крупный штраф. как на еду-то ему хватило после этого.

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    Рейтинг: +5790

    Давид59 1 час назад

    Тот, кто ему подсказал, мог бы и про нормы сказать. А так подставили Федю.

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