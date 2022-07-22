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Чалов рассказал, во сколько раз упала его зарплата при переходе из ЦСКА в «Базель»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Базель» зимой.

– Твоя реакция, когда в конечном счете появился вариант с «Базелем»? Хотелось в более статусный клуб?

– Было несколько вариантов, но взвесив каждый, решили – это лучший. На тот момент «Базель» занимал второе место в чемпионате. Команда атакующая, оттуда ушел нападающий. Честно, я долго не думал. И, естественно, пошел на понижение зарплаты.

– Дмитрий Шнякин сказал, что ты пошел на понижение в два раза на эти полгода.

– Да, но в тот момент я не думал о деньгах, потому что понимал: мне нужно играть, а вариант с «Базелем» очень хороший. Решил рискнуть, хотя для меня это не было риском. Понимал, что все делаю правильно.

  • Российский форвард с февраля по июль выступал за «Базель» на правах аренды.
  • Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • 24-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4822

    neim 7 минут назад

    По этому, наши футболеры и не хотят ехать в Европу ! Их и здесь не плохо кормят, так зачем напрягаться ?

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  • ...
    Рейтинг: +2723

    Nerlinger 58 минут назад

    Статистика не впечатляет .....

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