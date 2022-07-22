Чалов рассказал, во сколько раз упала его зарплата при переходе из ЦСКА в «Базель»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Базель» зимой.

– Твоя реакция, когда в конечном счете появился вариант с «Базелем»? Хотелось в более статусный клуб?

– Было несколько вариантов, но взвесив каждый, решили – это лучший. На тот момент «Базель» занимал второе место в чемпионате. Команда атакующая, оттуда ушел нападающий. Честно, я долго не думал. И, естественно, пошел на понижение зарплаты.

– Дмитрий Шнякин сказал, что ты пошел на понижение в два раза на эти полгода.

– Да, но в тот момент я не думал о деньгах, потому что понимал: мне нужно играть, а вариант с «Базелем» очень хороший. Решил рискнуть, хотя для меня это не было риском. Понимал, что все делаю правильно.