Чалов хотел остаться в «Базеле»: «Мечтаю играть в Европе, но ЦСКА меня не отпустит»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что хотел остаться в «Базеле».
— У тебя есть ощущение, что в нынешней ситуации ЦСКА тебя отпустит?
— В нынешней, конечно, нет.
— С Владимиром Федотовым вы этот вопрос не поднимали?
— Мы с ним еще не разговаривали один на один, но он мне дал понять свою позицию. Слушайте, я совершенно не расстроен тем, что остаюсь в России! При этом у меня ничего не меняется — я все так же мечтаю играть в Европе. В топ-5 лигах.
— Если бы ЦСКА сейчас тебя отпустил, ты бы поехал обратно в аренду в «Базель»? Или это уже пройденная история?
— Поехал. Я бы остался там, наверное. Потому что там еврокубки, интересный чемпионат, Европа.
- Российский форвард с февраля по июль выступал за «Базель» на правах аренды.
- Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- 24-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
Источник: «Спорт-Экспресс»