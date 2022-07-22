Чалов хотел остаться в «Базеле»: «Мечтаю играть в Европе, но ЦСКА меня не отпустит»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что хотел остаться в «Базеле».

— У тебя есть ощущение, что в нынешней ситуации ЦСКА тебя отпустит?

— В нынешней, конечно, нет.

— С Владимиром Федотовым вы этот вопрос не поднимали?

— Мы с ним еще не разговаривали один на один, но он мне дал понять свою позицию. Слушайте, я совершенно не расстроен тем, что остаюсь в России! При этом у меня ничего не меняется — я все так же мечтаю играть в Европе. В топ-5 лигах.

— Если бы ЦСКА сейчас тебя отпустил, ты бы поехал обратно в аренду в «Базель»? Или это уже пройденная история?

— Поехал. Я бы остался там, наверное. Потому что там еврокубки, интересный чемпионат, Европа.