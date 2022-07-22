Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

Чалов хотел остаться в «Базеле»: «Мечтаю играть в Европе, но ЦСКА меня не отпустит»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что хотел остаться в «Базеле».

— У тебя есть ощущение, что в нынешней ситуации ЦСКА тебя отпустит?

— В нынешней, конечно, нет.

— С Владимиром Федотовым вы этот вопрос не поднимали?

— Мы с ним еще не разговаривали один на один, но он мне дал понять свою позицию. Слушайте, я совершенно не расстроен тем, что остаюсь в России! При этом у меня ничего не меняется — я все так же мечтаю играть в Европе. В топ-5 лигах.

— Если бы ЦСКА сейчас тебя отпустил, ты бы поехал обратно в аренду в «Базель»? Или это уже пройденная история?

— Поехал. Я бы остался там, наверное. Потому что там еврокубки, интересный чемпионат, Европа.

  • Российский форвард с февраля по июль выступал за «Базель» на правах аренды.
  • Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • 24-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.

Новости по теме
Чалов объяснил, почему сорвался его переход в «Кристал Пэлас» в 2019 году
Чалов сравнил уровень чемпионатов России и Швейцарии 1
Чалов: «Плохая реализация в матче с «Уралом»? Забьем в следующей игре»
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:47
Рекомендуем
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11