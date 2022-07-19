Бальбуэна объяснил, почему перешел в «Коринтианс» из «Динамо»

Защитник Фабиан Бальбуэна прокомментировал переход в «Коринтианс». Он приостановил контракт с «Динамо».
«Я всегда общался со многими друзьями с «Коринтианс», и всегда чувствовал привязанность фанатов. Я всегда буду благодарен за это. С тех пор как я ушeл из «Коринтианс» четыре года назад, люди не переставали поддерживать со мной связь.
Эта огромная привязанность, я не знаю, заслуживаю ли я еe, но я очень благодарен. Когда бы я ни был здесь, на поле и за его пределами, я сделаю всe возможное, чтобы помочь команде», — цитирует Бальбуэна ESPN.
- Бальбуэна был в «Коринтиансе» с 2016 по 2018 год.
- «Динамо» подписало игрока в прошлом году как свободного агента.
- В прошлом сезоне РПЛ Бальбуэна провел 27 матчей, забил 3 гола, сделал ассист.
Источник: «Чемпионат»