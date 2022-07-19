Бальбуэна объяснил, почему перешел в «Коринтианс» из «Динамо»

Защитник Фабиан Бальбуэна прокомментировал переход в «Коринтианс». Он приостановил контракт с «Динамо».

«Я всегда общался со многими друзьями с «Коринтианс», и всегда чувствовал привязанность фанатов. Я всегда буду благодарен за это. С тех пор как я ушeл из «Коринтианс» четыре года назад, люди не переставали поддерживать со мной связь.

Эта огромная привязанность, я не знаю, заслуживаю ли я еe, но я очень благодарен. Когда бы я ни был здесь, на поле и за его пределами, я сделаю всe возможное, чтобы помочь команде», — цитирует Бальбуэна ESPN.