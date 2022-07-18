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Урунов может перейти в узбекский клуб, если согласится на шестикратное понижение зарплаты

«Навбахор» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Остону Урунову.

Узбекский клуб готов платить игроку 100 тысяч евро в год – это в шесть раз меньше его зарплаты в России.

При этом «Спартак» не планирует доплачивать 21-летнему хавбеку в случае ухода в другую команду.

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Источник: Metaratings

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Комментарии6
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    Рейтинг: +23818

    JTherry 25 минут назад

    "Урунов имеет 3-4 варианта... может перейти в корейский клуб за 2 млн. евро..."
    ...не верится, что какой-то вменяемый менеджер захочет купить урун-цума, кто захочет (ну кроме Федуна, конечно) платить ему даже 100 тысяч евро в год, его реальная ЗП должна быть 100 рублей в месяц и не более...

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    Рейтинг: +22983

    DOCTOR PENALTY 27 минут назад

    Не стоит ему уезжать из России и опускать планку. У Урунова есть неплохие задатки, ещё разыграется.

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    Рейтинг: +15

    Evgen0088 49 минут назад

    Продаст покупки московские ))

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    Рейтинг: +1642

    fakeid 1 час назад

    у узбеков смена стоит полторы тыщи в день)

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    Рейтинг: +1095

    Hoahin 1 час назад

    Не долго музыка играла, не долго узбек танцевал... Хотя для Узбекистана даже 100 тысяч евро в год это астрономическая сумма

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    Рейтинг: +2026

    LOKOfanatik19 > Hoahin 1 час назад

    Никто из норм людей не пойдет на такое понижение зп...

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