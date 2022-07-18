Урунов может перейти в узбекский клуб, если согласится на шестикратное понижение зарплаты

«Навбахор» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Остону Урунову.

Узбекский клуб готов платить игроку 100 тысяч евро в год – это в шесть раз меньше его зарплаты в России.

При этом «Спартак» не планирует доплачивать 21-летнему хавбеку в случае ухода в другую команду.