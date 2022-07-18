Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

Агаларов назвал причину, по которой решил не уезжать в Европу

Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов объяснил, почему не перешел в португальский «Маритиму».

– Буквально за два дня до твоего перехода в «Ахмат» неожиданно возник вариант с португальским «Маритиму».

– Этот вариант был, мы обсуждали его с Шамилем Камиловичем [Газизовым]. Но в итоге я решил, что отъезд за границу сейчас – не совсем то, что мне нужно. На топ-уровне в РПЛ я сыграл всего один сезон. Я готов к Европе, но мне нужен еще минимум сезон в России.

  • «Ахмат» заплатил «Уфе» за Агаларова 3,5 миллиона евро.
  • С грозненским клубом он заключил 3-летний контракт.
  • Форвард выбрал себе 77-й игровой номер.

Новости по теме
Агаларов объяснил, почему перешел в «Ахмат» 3
Рыбус, Денисов, Зиньковский – в старте «Спартака» на матч с «Ахматом»; Агаларов – в запасе хозяев 4
Агент назвал европейский клуб, который был ближе всех к трансферу Агаларова 1
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:26
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11