Агаларов назвал причину, по которой решил не уезжать в Европу

Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов объяснил, почему не перешел в португальский «Маритиму».

– Буквально за два дня до твоего перехода в «Ахмат» неожиданно возник вариант с португальским «Маритиму».

– Этот вариант был, мы обсуждали его с Шамилем Камиловичем [Газизовым]. Но в итоге я решил, что отъезд за границу сейчас – не совсем то, что мне нужно. На топ-уровне в РПЛ я сыграл всего один сезон. Я готов к Европе, но мне нужен еще минимум сезон в России.