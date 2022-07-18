Агаларов назвал причину, по которой решил не уезжать в Европу

Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов объяснил, почему не перешел в португальский «Маритиму».
– Буквально за два дня до твоего перехода в «Ахмат» неожиданно возник вариант с португальским «Маритиму».
– Этот вариант был, мы обсуждали его с Шамилем Камиловичем [Газизовым]. Но в итоге я решил, что отъезд за границу сейчас – не совсем то, что мне нужно. На топ-уровне в РПЛ я сыграл всего один сезон. Я готов к Европе, но мне нужен еще минимум сезон в России.
- «Ахмат» заплатил «Уфе» за Агаларова 3,5 миллиона евро.
- С грозненским клубом он заключил 3-летний контракт.
- Форвард выбрал себе 77-й игровой номер.
Источник: Sport24