Урунов имеет 3-4 варианта продолжения карьеры (Metaratings)

Будущее полузащитника «Спартака» Остона Урунова остается неопределенным.

У 21-летнего футболиста есть три-четыре варианта продолжения карьеры, однако переговоры проходят сложно.

Причина – запросы узбека по зарплате. Он не готов идти на понижение оклада ради смены команды.