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Урунов имеет 3-4 варианта продолжения карьеры (Metaratings)

Будущее полузащитника «Спартака» Остона Урунова остается неопределенным.

У 21-летнего футболиста есть три-четыре варианта продолжения карьеры, однако переговоры проходят сложно.

Причина – запросы узбека по зарплате. Он не готов идти на понижение оклада ради смены команды.

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 11:26
Комментарии1
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    Рейтинг: +1620

    fakeid 2 минуты назад

    Причина – запросы узбека по зарплате

    полторы за смену, как и положено!

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