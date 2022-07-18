Урунов имеет 3-4 варианта продолжения карьеры (Metaratings)

Будущее полузащитника «Спартака» Остона Урунова остается неопределенным.
У 21-летнего футболиста есть три-четыре варианта продолжения карьеры, однако переговоры проходят сложно.
Причина – запросы узбека по зарплате. Он не готов идти на понижение оклада ради смены команды.
- «Спартак» купил хавбека в августе 2020 года у «Уфы» за 1 миллион евро.
- Его контракт с клубом действует до 2025 года.
- Сообщалось, что Урунов интересен «Химкам», «Торпедо» и корейскому «Чжонбук Хендай Моторс».
Источник: Metaratings