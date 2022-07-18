Йоканович заявил, что «Динамо» не сможет рассчитывать на Шиманьски в этом сезоне

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о будущем полузащитника Себастьяна Шиманьски в столичном клубе.
Сейчас 23-летний поляк тренируется с «Легией».
— Ждете ли вы в команде Себастьяна Шиманьски?
— Он не работает с нами сейчас. Это очень хороший игрок. Думаю, в этом сезоне мы не сможем на него рассчитывать.
- Шиманьски объявил об уходе из «Динамо» в конце мая.
- Контракт между сторонами рассчитан до 2026 года.
- За 3 сезона в команде хавбек забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.
Источник: «Матч ТВ»