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Йоканович заявил, что «Динамо» не сможет рассчитывать на Шиманьски в этом сезоне

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о будущем полузащитника Себастьяна Шиманьски в столичном клубе.

Сейчас 23-летний поляк тренируется с «Легией».

— Ждете ли вы в команде Себастьяна Шиманьски?

— Он не работает с нами сейчас. Это очень хороший игрок. Думаю, в этом сезоне мы не сможем на него рассчитывать.

  • Шиманьски объявил об уходе из «Динамо» в конце мая.
  • Контракт между сторонами рассчитан до 2026 года.
  • За 3 сезона в команде хавбек забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»

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