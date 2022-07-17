Семак не хочет отпускать Мостового в «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не готов к летнему уходу полузащитника Андрея Мостового. Его хочет арендовать «Сочи».

Одна из причин нежелания отпускать Мостового – опасение, что «Зенит» внезапно покинет кто-то из легионеров. Они могут воспользоваться правом ФИФА приостановить контракт.