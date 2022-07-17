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Семак не хочет отпускать Мостового в «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не готов к летнему уходу полузащитника Андрея Мостового. Его хочет арендовать «Сочи».

Одна из причин нежелания отпускать Мостового – опасение, что «Зенит» внезапно покинет кто-то из легионеров. Они могут воспользоваться правом ФИФА приостановить контракт.

  • Контракт Мостового с «Зенитом» действует до 2024 года.
  • В прошлом сезоне он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.
  • Футболист уже выступал за «Сочи» на правах аренды в сезоне-2019/20.

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Источник: Metaratings

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1121

    jek718875 49 минут назад

    За ту зарплату,что получает Малколм, он должен один играть против всех(50млн.руб. в месяц)

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    Рейтинг: +25192

    vladimir-7 1 час назад

    А кто слушает Семака, газовый мешок как скажет, так и будет и Серега возьмет
    под козырек.

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    Рейтинг: +16493

    житель СПб 1 час назад

    Хороший игрок! Он Зениту самому нужен.

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