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«Спартак» оценил судейство в матче с «Ахматом» цитатой Де Брюйне

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на судейство в матче первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Она вспомнила слова полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне после очередного вылета из Лиги чемпионов.

«Год новый, но все то же самое», – сказал тогда бельгиец, и эту фразу опубликовал «Спартак».

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Источник: твиттер «Спартака»

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16.07.2022 23:49
Комментарии2
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    Рейтинг: +32268

    VVM1964 11 минут назад

    Я бы Черномырдина вспомнил - " никогда такого не было и вот опять "

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    Рейтинг: +16477

    житель СПб 14 минут назад

    Ну... Это можно с разных сторон оценивать. И про судейство - и про нарушения...

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