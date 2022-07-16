«Спартак» оценил судейство в матче с «Ахматом» цитатой Де Брюйне

Я бы Черномырдина вспомнил - " никогда такого не было и вот опять "
Пресс-служба «Спартака» отреагировала на судейство в матче первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Она вспомнила слова полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне после очередного вылета из Лиги чемпионов.
«Год новый, но все то же самое», – сказал тогда бельгиец, и эту фразу опубликовал «Спартак».
- «Спартак» с 42-й минуты играл в меньшинстве.
- Матч в поле обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.
- «Спартак» от поражения спас гол Виктора Мозеса.