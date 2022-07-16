Экс-игрок ЦСКА и сборной России будет выступать за команду Джикии и Соболева

Клуб Медиалиги «Бей Беги», созданный спартаковцами Георгием Джикией и Александром Соболевым, продолжает комплектование состава перед сезоном. Объявлено о трансфере Алана Кусова.
Кусов – чемпион России 2003 года в составе ЦСКА, на его счету один матч за сборную России.
- По слухам, игроки «Бей Беги» будут зарабатывать в команде 150+ тысяч рублей в месяц.
- Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».
- Новый сезон медиалиги еще не стартовал.
Источник: телеграм-канал «ФК БЕЙ БЕГИ | ULTRAS»