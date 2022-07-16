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Экс-игрок ЦСКА и сборной России будет выступать за команду Джикии и Соболева

Клуб Медиалиги «Бей Беги», созданный спартаковцами Георгием Джикией и Александром Соболевым, продолжает комплектование состава перед сезоном. Объявлено о трансфере Алана Кусова.

Кусов – чемпион России 2003 года в составе ЦСКА, на его счету один матч за сборную России.

  • По слухам, игроки «Бей Беги» будут зарабатывать в команде 150+ тысяч рублей в месяц.
  • Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».
  • Новый сезон медиалиги еще не стартовал.

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Источник: телеграм-канал «ФК БЕЙ БЕГИ | ULTRAS»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +3554

    Иван Петров 1986 20 минут назад

    Лучше бы они за клуб играли. А, впрочем зачем, в той самой лиге бегать не нужно - сиди себе на диване и играй - красота.

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    Рейтинг: +16405

    Cleaner 29 минут назад

    А Джикия и Соболев СОБИРАЮТСЯ ИГРАТЬ ЗА Спартак?

    0
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