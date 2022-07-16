Экс-игрок ЦСКА и сборной России будет выступать за команду Джикии и Соболева

Клуб Медиалиги «Бей Беги», созданный спартаковцами Георгием Джикией и Александром Соболевым, продолжает комплектование состава перед сезоном. Объявлено о трансфере Алана Кусова.

Кусов – чемпион России 2003 года в составе ЦСКА, на его счету один матч за сборную России.