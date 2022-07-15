«Химки» оформили 9 трансферов за 2 дня

В пятницу «Химки» представили еще трех новичков.
- защитник Ираклий Чежия, контракт – до конца сезона-2022/23;
- хавбек Даниил Камлашев, аренда из «Строгино»;
- полузащитник Роман Мори Гбане, аренда из «Бийело Брдо».
За два дня «Химки» оформили девять трансферов. Вчера состав команды пополнили:
- вратарь Виталий Гудиев, контракт – до конца сезона-2022/23;
- защитник Артур Черный, контракт – до конца сезона-2024/25;
- хавбек Александр Зуев, контракт – до конца сезона-2023/24;
- форвард Денис Давыдов, контракт – до конца сезона-2022/23;
- защитник Кирилл Боженов, аренда из «Ростова»;
- полузащитник Александр Ломовицкий, аренда из «Рубина».
Источник: сайт «Химок»