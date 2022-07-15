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Газизов прокомментировал переход Агаларова из «Уфы» в «Ахмат»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о трансфере в «Ахмат» нападающего Гамида Агаларова.

«Что касается выбора «Ахмата», то на сегодня это наш совместный проект. Это удачная для нас сделка и проект для Гамида. Поэтому будем двигаться дальше.

Почему не получилось с европейскими клубами? Выбор был больше в пользу «Ахмата» – игрок выбирал.

Хорошие ли были предложения от европейских клубов? Что сейчас об этом говорить?», – сказал Газизов.

  • 21-летний Агаларов выступал за «Уфу» с января 2020 года.
  • Он забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 43 матчах.
  • В прошлом сезоне воспитанник «Анжи» стал лучшим бомбардиром РПЛ.
  • С «Ахматом» форвард заключил контракт на 3 года и выбрал 77-й номер.

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Источник: «Чемпионат»

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