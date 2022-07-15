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В «Ахмате» рассказали, сколько заплатили «Уфе» за Агаларова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о трансфере нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«С португальским «Маритиму» мы не конкурировали. Не скажу, что очень сложно было договориться с «Уфой», Гамидом. Мы довольно продуктивно пообщались, решили, что так будет лучше для продолжения его карьеры.

Контракт рассчитан на три года, он сейчас проходит медобследование, он будет на месте.

Гамид был на первом месте в нашем списке. В прессе называют цифры (1,5 миллиона евро – прим. «Бомбардира»), которые не соответствуют действительности. Всe гораздо скромнее, чем пишут«, – сказал Айдамиров.

  • Сообщалось, что «Уфа» получит 50% от суммы перепродажи Агаларова.
  • В прошлом сезоне игрок «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»

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