В «Ахмате» рассказали, сколько заплатили «Уфе» за Агаларова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о трансфере нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«С португальским «Маритиму» мы не конкурировали. Не скажу, что очень сложно было договориться с «Уфой», Гамидом. Мы довольно продуктивно пообщались, решили, что так будет лучше для продолжения его карьеры.

Контракт рассчитан на три года, он сейчас проходит медобследование, он будет на месте.

Гамид был на первом месте в нашем списке. В прессе называют цифры (1,5 миллиона евро – прим. «Бомбардира»), которые не соответствуют действительности. Всe гораздо скромнее, чем пишут«, – сказал Айдамиров.