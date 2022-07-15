В «Ахмате» рассказали, сколько заплатили «Уфе» за Агаларова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о трансфере нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
«С португальским «Маритиму» мы не конкурировали. Не скажу, что очень сложно было договориться с «Уфой», Гамидом. Мы довольно продуктивно пообщались, решили, что так будет лучше для продолжения его карьеры.
Контракт рассчитан на три года, он сейчас проходит медобследование, он будет на месте.
Гамид был на первом месте в нашем списке. В прессе называют цифры (1,5 миллиона евро – прим. «Бомбардира»), которые не соответствуют действительности. Всe гораздо скромнее, чем пишут«, – сказал Айдамиров.
- Сообщалось, что «Уфа» получит 50% от суммы перепродажи Агаларова.
- В прошлом сезоне игрок «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»