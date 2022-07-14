«Наконец-то меня услышали боги и руководители клуба». Талалаев – о переходе Агаларова в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал предстоящий трансфер форварда «Уфы» Гамида Агаларова в грозненский клуб.

«Он должен [в четверг] вечером приехать в Грозный из Махачкалы, это будет чуть позднее. Завтра мы познакомимся, обнимемся. Пропустим его через туннель, если он не захочет рассказать стих или спеть песню – у нас такие традиции в команде.

Мы не боимся брать лучшего бомбардира, потому что надеемся, что он продолжит свое голеодорское шествие в следующем чемпионате.

Я три последних трансферных окна просил забивного нападающего. Наконец-то меня услышали боги и руководители нашего клуба.

Будущее Гамида только пишется, минувший сезон показал, на что он способен. Мы друг другу поможем.

Он знает, что ему нужно время, чтобы подстроиться под нашу команду. Мы немного видоизменим свою игру, чтобы он лучшим образом использовал свои качества», – сказал Талалаев.