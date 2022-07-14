«Кубка РПЛ не будет». Гендиректор «Зенита» подтвердил, что Кубок России будет реформирован

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил журналистам, что Кубка лиги не будет, вместо этого будет реформирован Кубок России.

«Кубка лиги не будет, будет обновленный кубок России. Мы удовлетворены всеми решениями. Остальное спросите у РПЛ и РФС. Устраивает ли меня такой формат? Полностью», – сказал Медведев.