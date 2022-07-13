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Азмун: «Мне не нравится Лунев, вообще не разговариваем. Постоянно говорю ему, чтобы валил из «Байера»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун рассказал об отношениях с партнером Андреем Луневым.

– В Германии ты больше всего общаешься с Луневым?

– Не, он мне не нравится. Мы вообще не разговариваем. Я ему постоянно говорю: «Вали отсюда!».

Ха-ха! Шучу, шучу! Конечно, он мой лучший друг! И в «Зените» он был моим лучшим другом. В Леверкузене мы тоже всегда вместе, стараемся быть рядом друг с другом. У нас замечательные отношения.

  • Лунев пришел в «Байер» год назад, Азмун – зимой.
  • «Байер» в новом сезоне выступит в Лиге чемпионов.
  • Азмун и Лунев брали РПЛ с «Зенитом».

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Источник: Sport24

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Комментарии5
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    Рейтинг: +4404

    PAREVG. 5 минут назад

    В каждой шутке, есть доля правды.

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    Рейтинг: +1832

    Bozigit 56 минут назад

    Что то он разошёлся

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    Рейтинг: +665

    111Hunter111 1 час назад

    После Дзюбы , уже ему никто не нравится

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    Рейтинг: +193

    RdAMR10 > 111Hunter111 18 минут назад

    Только заголовок прочитали?

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    Рейтинг: +2923

    FRZZ 1 час назад

    Раз Азмун шутит, значит ему хорошо в Германии.

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