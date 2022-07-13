Азмун: «Мне не нравится Лунев, вообще не разговариваем. Постоянно говорю ему, чтобы валил из «Байера»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун рассказал об отношениях с партнером Андреем Луневым.
– В Германии ты больше всего общаешься с Луневым?
– Не, он мне не нравится. Мы вообще не разговариваем. Я ему постоянно говорю: «Вали отсюда!».
Ха-ха! Шучу, шучу! Конечно, он мой лучший друг! И в «Зените» он был моим лучшим другом. В Леверкузене мы тоже всегда вместе, стараемся быть рядом друг с другом. У нас замечательные отношения.
- Лунев пришел в «Байер» год назад, Азмун – зимой.
- «Байер» в новом сезоне выступит в Лиге чемпионов.
- Азмун и Лунев брали РПЛ с «Зенитом».
Источник: Sport24