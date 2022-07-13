Азмун: «Мне не нравится Лунев, вообще не разговариваем. Постоянно говорю ему, чтобы валил из «Байера»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун рассказал об отношениях с партнером Андреем Луневым.

– В Германии ты больше всего общаешься с Луневым?

– Не, он мне не нравится. Мы вообще не разговариваем. Я ему постоянно говорю: «Вали отсюда!».

Ха-ха! Шучу, шучу! Конечно, он мой лучший друг! И в «Зените» он был моим лучшим другом. В Леверкузене мы тоже всегда вместе, стараемся быть рядом друг с другом. У нас замечательные отношения.