Президент «Торпедо» рассказал, как Игнашевич заблокировал бесплатную аренду Агаларова

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о несостоявшемся переходе в московский клуб нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Агаларова бесплатно можно было забрать в аренду. Игнашевич не захотел, потому что не забивал он совсем.

А теперь он – впервые в истории лучший бомбардир из вылетевшей команды. Чек за аренду или выкуп – космос!

Тут, правда, интересно будет посмотреть следующий сезон. Если снова забьeт 10, то это гарантия, что он будет каждый год забивать от семи, а в удачные сезоны – по 15», – заявил Маслов.