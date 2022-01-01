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Президент «Торпедо» рассказал, как Игнашевич заблокировал бесплатную аренду Агаларова

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о несостоявшемся переходе в московский клуб нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Агаларова бесплатно можно было забрать в аренду. Игнашевич не захотел, потому что не забивал он совсем.

А теперь он – впервые в истории лучший бомбардир из вылетевшей команды. Чек за аренду или выкуп – космос!

Тут, правда, интересно будет посмотреть следующий сезон. Если снова забьeт 10, то это гарантия, что он будет каждый год забивать от семи, а в удачные сезоны – по 15», – заявил Маслов.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне форвард «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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