Президент «Торпедо» рассказал, как Игнашевич заблокировал бесплатную аренду Агаларова

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о несостоявшемся переходе в московский клуб нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
«Агаларова бесплатно можно было забрать в аренду. Игнашевич не захотел, потому что не забивал он совсем.
А теперь он – впервые в истории лучший бомбардир из вылетевшей команды. Чек за аренду или выкуп – космос!
Тут, правда, интересно будет посмотреть следующий сезон. Если снова забьeт 10, то это гарантия, что он будет каждый год забивать от семи, а в удачные сезоны – по 15», – заявил Маслов.
- Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне форвард «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Источник: «Чемпионат»