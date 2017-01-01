Ушедший из «Динамо» Бальбуэна определился с новым клубом

Защитник Фабиан Бальбуэна вернется в бразильский «Коринтианс». Вскоре о трансфере объявят официально.

Парагваец на прошлой неделе приостановил на год контракт с «Динамо», воспользовавшись правом ФИФА.

Планируется, что 20 июля Бальбуэна уже сыграет против «Коритибы».