Ушедший из «Динамо» Бальбуэна определился с новым клубом

Не УШЕДШИЙ, а СБЕЖАВШИЙ из Динамо...(
Защитник Фабиан Бальбуэна вернется в бразильский «Коринтианс». Вскоре о трансфере объявят официально.
Парагваец на прошлой неделе приостановил на год контракт с «Динамо», воспользовавшись правом ФИФА.
Планируется, что 20 июля Бальбуэна уже сыграет против «Коритибы».
- Бальбуэна был в «Коринтиансе» с 2016 по 2018 год.
- «Динамо» подписало игрока в прошлом году как свободного агента.
- В прошлом сезоне РПЛ Бальбуэна провел 27 матчей, забил 3 гола, сделал ассист.