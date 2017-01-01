Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
3 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?

Ушедший из «Динамо» Бальбуэна определился с новым клубом

Защитник Фабиан Бальбуэна вернется в бразильский «Коринтианс». Вскоре о трансфере объявят официально.

Парагваец на прошлой неделе приостановил на год контракт с «Динамо», воспользовавшись правом ФИФА.

Планируется, что 20 июля Бальбуэна уже сыграет против «Коритибы».

  • Бальбуэна был в «Коринтиансе» с 2016 по 2018 год.
  • «Динамо» подписало игрока в прошлом году как свободного агента.
  • В прошлом сезоне РПЛ Бальбуэна провел 27 матчей, забил 3 гола, сделал ассист.

Новости по теме
«Это неуважение к клубам и РПЛ». Семшов – об уходе Ордеца и Бальбуэны из «Динамо» 8
«Поступил по-свински». Кобелев – об уходе Бальбуэны из «Динамо» 11
Жена – причина ухода Бальбуэны из «Динамо» (Константин Алексеев) 7
Источник: Globo Esporte

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:25
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +16362

    Cleaner 53 минуты назад

    Не УШЕДШИЙ, а СБЕЖАВШИЙ из Динамо...(

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11