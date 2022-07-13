«Челси» согласовал контракт с Кулибали. Осталось договориться с «Наполи»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали близок к переходу в «Челси».
Лондонский клуб согласовал все условия контракта с 31-летним сенегальцем. Соглашение будет рассчитано до 2027 года, зарплата – 10 миллионов евро за сезон.
Переговоры «Челси» с «Наполи» должны завершиться в ближайшие дни. Английский клуб готов заплатить за Кулибали 38 миллионов евро и бонусы.
- В прошлом сезоне Кулибали забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 34 матчах.
- Его контракт с «Наполи» действует до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо