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«Челси» согласовал контракт с Кулибали. Осталось договориться с «Наполи»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали близок к переходу в «Челси».

Лондонский клуб согласовал все условия контракта с 31-летним сенегальцем. Соглашение будет рассчитано до 2027 года, зарплата – 10 миллионов евро за сезон.

Переговоры «Челси» с «Наполи» должны завершиться в ближайшие дни. Английский клуб готов заплатить за Кулибали 38 миллионов евро и бонусы.

  • В прошлом сезоне Кулибали забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 34 матчах.
  • Его контракт с «Наполи» действует до 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11922

    DeStar 24 минуты назад

    кулибали давно пора было попробовать себя где-то еще. Наполи хороший клуб ,но и кулибали свой пик, кажется уже прошел...

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