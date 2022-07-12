Кудряшов написал открытое письмо о завершении карьеры в сборной России

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России.

«Я принял решение завершить карьеру в сборной России. Жаль, что не получилось сделать это по-другому. Но ничего страшного – есть моменты важнее футбола.

Мне уже 36 лет, нужно быть реалистом. Но играть в футбол хочу продолжать как можно дольше! Желания – море! Дай бог, помимо этого сезона проведу еще два-три года. А там, может, и до 40 дотяну.

Никогда не забуду те эмоции, которые испытывал, выходя на поле в футболке национальной команды. Благодарен всем тем, с кем играл и работал в сборной все эти годы.

Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам: они давали нам дополнительные силы и создавали на трибунах незабываемую атмосферу», – цитирует Кудряшова РФС.

С полным текстом письма Кудряшов можно ознакомиться по ссылке.