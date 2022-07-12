Кудряшов написал открытое письмо о завершении карьеры в сборной России

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России.
«Я принял решение завершить карьеру в сборной России. Жаль, что не получилось сделать это по-другому. Но ничего страшного – есть моменты важнее футбола.
Мне уже 36 лет, нужно быть реалистом. Но играть в футбол хочу продолжать как можно дольше! Желания – море! Дай бог, помимо этого сезона проведу еще два-три года. А там, может, и до 40 дотяну.
Никогда не забуду те эмоции, которые испытывал, выходя на поле в футболке национальной команды. Благодарен всем тем, с кем играл и работал в сборной все эти годы.
Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам: они давали нам дополнительные силы и создавали на трибунах незабываемую атмосферу», – цитирует Кудряшова РФС.
С полным текстом письма Кудряшов можно ознакомиться по ссылке.
- Кудряшов играл за сборную с 2016 года. Он провел 48 матчей, забил 1 гол.
- Из-за его автогола Россия уступила Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022 и не смогла напрямую выйти на турнир.
- Сборную не допустили до стыков ЧМ-2022.