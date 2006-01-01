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Кудряшов написал открытое письмо о завершении карьеры в сборной России

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России.

«Я принял решение завершить карьеру в сборной России. Жаль, что не получилось сделать это по-другому. Но ничего страшного – есть моменты важнее футбола.

Мне уже 36 лет, нужно быть реалистом. Но играть в футбол хочу продолжать как можно дольше! Желания – море! Дай бог, помимо этого сезона проведу еще два-три года. А там, может, и до 40 дотяну.

Никогда не забуду те эмоции, которые испытывал, выходя на поле в футболке национальной команды. Благодарен всем тем, с кем играл и работал в сборной все эти годы.

Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам: они давали нам дополнительные силы и создавали на трибунах незабываемую атмосферу», – цитирует Кудряшова РФС.

С полным текстом письма Кудряшов можно ознакомиться по ссылке.

  • Кудряшов играл за сборную с 2016 года. Он провел 48 матчей, забил 1 гол.
  • Из-за его автогола Россия уступила Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022 и не смогла напрямую выйти на турнир.
  • Сборную не допустили до стыков ЧМ-2022.

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Источник: сайт РФС

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Комментарии6
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    Рейтинг: +3900

    Беспонтий 2 часа назад

    смело то как
    поступок янычара

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    Рейтинг: +13125

    playsh 2 часа назад

    Федя,люди заслуженные много больше,чем ты,уходили без идиотских писем,являющихся по сути пиаром и прославлением самого себя,любимого.Для самых заслуженных и уважаемых проводятся прощальные матчи,собирающие тысячи поклонников.Правда,давненько не было такого.И тебе,Федя,это не грозит,уходи молча.В спортлото лучше напиши,писака.

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    Рейтинг: +525

    semm 2 часа назад

    сейчас много возомнивших о себе пишут открытые письма - Макаревич тоже писал - это просто болезнь какая то! Либо махнут стакан и давай на телефон страну жизни учить - скромнее нужно быть

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    Рейтинг: +10804

    alex1951 3 часа назад

    После той памятной игры - народ был в шоке!
    Да и он тоже....подлый рикошет....
    Но спустя какое то время выснилось,что Россия даже после удачных стыков ,чужая на том празднике....Спасибо товарищу Первому(((

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    Рейтинг: +3594

    Enter2006 3 часа назад

    Не велика потеря.

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    Рейтинг: +13125

    playsh > Enter2006 2 часа назад

    Даже и не потеря...

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