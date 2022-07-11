В «Базеле» оценили вероятность возвращения Чалова из ЦСКА

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер высказался о возможном возвращении нападающего ЦСКА Федора Чалова.
— Пока все без изменений, мы ждем и рассматриваем варианты возвращения Чалова. Но мы не знаем ничего больше, все довольно сложно.
Я только что разговаривал с президентом «Базеля», и он сказал, что в данный момент ситуация по Чалову не двигается, ничего не происходит. Клуб просто ждет. Федор на контракте в ЦСКА и по поводу его будущего лучше спрашивать их.
— Сообщалось, что ЦСКА не получил всей суммы за аренду Чалова. Так ли это?
— На этот вопрос не могу ответить, контрактные детали мы не разглашаем.
- Чалов в июле вернулся в ЦСКА из «Базеля».
- Будучи в аренде, россиянин забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Контракт форварда с московским клубом действует до 2024 года.
Источник: «РБ Спорт»