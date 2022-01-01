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В «Базеле» оценили вероятность возвращения Чалова из ЦСКА

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер высказался о возможном возвращении нападающего ЦСКА Федора Чалова.

— Пока все без изменений, мы ждем и рассматриваем варианты возвращения Чалова. Но мы не знаем ничего больше, все довольно сложно.

Я только что разговаривал с президентом «Базеля», и он сказал, что в данный момент ситуация по Чалову не двигается, ничего не происходит. Клуб просто ждет. Федор на контракте в ЦСКА и по поводу его будущего лучше спрашивать их.

— Сообщалось, что ЦСКА не получил всей суммы за аренду Чалова. Так ли это?

— На этот вопрос не могу ответить, контрактные детали мы не разглашаем.

  • Чалов в июле вернулся в ЦСКА из «Базеля».
  • Будучи в аренде, россиянин забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • Контракт форварда с московским клубом действует до 2024 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 18:09
Комментарии1
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    Рейтинг: +25125

    vladimir-7 47 минут назад

    Сначала надо рассчитаться с ЦСКА за аренду Чалова, а затем говорить о дальнейшем совместном сотрудничестве, выкупайте на условиях ЦСКА и нет вопроса.

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