В «Базеле» оценили вероятность возвращения Чалова из ЦСКА

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер высказался о возможном возвращении нападающего ЦСКА Федора Чалова.

— Пока все без изменений, мы ждем и рассматриваем варианты возвращения Чалова. Но мы не знаем ничего больше, все довольно сложно.

Я только что разговаривал с президентом «Базеля», и он сказал, что в данный момент ситуация по Чалову не двигается, ничего не происходит. Клуб просто ждет. Федор на контракте в ЦСКА и по поводу его будущего лучше спрашивать их.

— Сообщалось, что ЦСКА не получил всей суммы за аренду Чалова. Так ли это?

— На этот вопрос не могу ответить, контрактные детали мы не разглашаем.