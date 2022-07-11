Уткин: «Зачем Fan-уйди детям, если они с родителями? Для безопасности стадиона?»

Блогер Василий Уткин высказался о сложностях с оформлением Fan ID для двух дочек главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«В комментариях не один человек пишет: а даже вот по логике введших Fan-уйди, зачем он несовершеннолетним, детям, если они с родителями?

Тут с какого боку безопасность стадиона привалилась в максимально безумной голове?» – написал Уткин в телеграме.