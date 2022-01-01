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Уткин: «Зачем Fan-уйди детям, если они с родителями? Для безопасности стадиона?»

Блогер Василий Уткин высказался о сложностях с оформлением Fan ID для двух дочек главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«В комментариях не один человек пишет: а даже вот по логике введших Fan-уйди, зачем он несовершеннолетним, детям, если они с родителями?

Тут с какого боку безопасность стадиона привалилась в максимально безумной голове?» – написал Уткин в телеграме.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15478

    Barmaleushka 45 минут назад

    Чтобыженщиныидетиспакойномаглихадить .

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