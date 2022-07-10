Бакаев пообещал игрокам «Зенита» «проставиться» в честь победы над «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев решил устроить личный корпоратив для партнеров. Повод – победа над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (4:0).
Об этом рассказал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.
— Будете праздновать как-то победу в Суперкубке?
— Воды попьем и спать ляжем. Не знаю еще. Знаю, что Бакаев хотел собрать всю команду и проставиться. Посмотрим, что будет сейчас. Будет сливаться или нет.
— Зелимхан, наверное, что-то кавказское может предложить.
— Шашлыки? Пусть сам готовит. Посмотрим. Думаю, с командой точно соберемся.
- Бакаев перешел как свободный агент из «Спартака».
- Ему понадобился 1 официальный матч, чтобы взять 1-й трофей с «Зенитом».
- Бакаев – спартаковский воспитанник.
Источник: «Спорт-Экспресс»