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Бакаев пообещал игрокам «Зенита» «проставиться» в честь победы над «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев решил устроить личный корпоратив для партнеров. Повод – победа над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (4:0).

Об этом рассказал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

— Будете праздновать как-то победу в Суперкубке?

— Воды попьем и спать ляжем. Не знаю еще. Знаю, что Бакаев хотел собрать всю команду и проставиться. Посмотрим, что будет сейчас. Будет сливаться или нет.

— Зелимхан, наверное, что-то кавказское может предложить.

— Шашлыки? Пусть сам готовит. Посмотрим. Думаю, с командой точно соберемся.

  • Бакаев перешел как свободный агент из «Спартака».
  • Ему понадобился 1 официальный матч, чтобы взять 1-й трофей с «Зенитом».
  • Бакаев – спартаковский воспитанник.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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