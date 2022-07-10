Пальцев вернулся в «КАМАЗ» после семи дней в «Химках»

Защитник Валентин Пальцев провел в «Химках» семь дней.

1 июля игрок официально перешел из «КАМАЗа» за 22 тысячи евро. А уже 8 июля было зарегистрировано возвращение футболиста в Набережные Челны на правах аренды до следующего лета.

Вероятно, Пальцев не показался тренерскому штабу «Химок» готовым к РПЛ и его решили вернуть.