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Медведев: «Спартаковцы освистали Бакаева? Лучше бы освистывали людей, которые отвечают за переговоры»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свист в адрес полузащитника Зелимхана Бакаева в матче за Суперкубок России против «Спартака».

«Освистали Бакаева? Это сделали спартаковские болельщики. Лучше бы тогда освистывали тех людей, которые отвечают за переговоры.

Бакаев очень корректно себя вел, хорошо влился в команду. Работает вне зависимости от того, на какой минуте выходит на поле», – сказал Медведев.

  • Для Бакаева это официальный дебют в «Зените».
  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» летом как свободный агент.

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Источник: телеграм-канал Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +32179

    VVM1964 8 минут назад

    Никогда не думал что соглашусь с Медведевым но вынужден признать его правоту (((

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    Рейтинг: +16506

    paracetamol 12 минут назад

    Бакаев за 1 матч получил больше титулов, чем за все время в свинарнике. Плевать ему на свиней!

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    Рейтинг: +1402

    fakeid > paracetamol 1 минуту назад

    дцп-шник, ты, когда вылезаешь со своими тупыми комментами, хотя бы проверяй информацию. у него в спартаке 2 титула, клоун.

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