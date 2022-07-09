Медведев: «Спартаковцы освистали Бакаева? Лучше бы освистывали людей, которые отвечают за переговоры»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свист в адрес полузащитника Зелимхана Бакаева в матче за Суперкубок России против «Спартака».
«Освистали Бакаева? Это сделали спартаковские болельщики. Лучше бы тогда освистывали тех людей, которые отвечают за переговоры.
Бакаев очень корректно себя вел, хорошо влился в команду. Работает вне зависимости от того, на какой минуте выходит на поле», – сказал Медведев.
- Для Бакаева это официальный дебют в «Зените».
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» летом как свободный агент.
Источник: телеграм-канал Sport24