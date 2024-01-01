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«Барселона» повторила предложение «Челси» по Рафинье (Goal)

«Барселона» не оставляет попыток усилиться вингером «Лидса» Рафиньей.

Каталонский клуб повторил предложение «Челси» по 25-летнему футболисту в размере 60 миллионов фунтов.

Бразилец хочет продолжить карьеру на «Камп Ноу», однако не намерен долго ждать.

Рафинья дал «Барсе» 48 часов на закрытие сделки. Если испанцы не успеют, то игрок будет договариваться с «Челси» об условиях личного контракта.

  • В прошлом сезоне Рафинья забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 36 матчах.
  • На форварда «Лидса» также претендовал «Арсенал».

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Источник: Goal

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