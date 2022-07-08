«Спартак» не сообщил о поражении от «Зенита» в ретроматче

Прошло три часа с момента окончании ретроматча между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).
Москвичи не стали публиковать информацию о поражении на своих официальных ресурсах (сайт, телеграм-канал), в то время как пресс-служба «Зенита» полностью освещала матч, включая фото, видео.
- У «Зенита» забили Роман Широков и Александр Кержаков.
- Тренерами «Спартака» в ретроматче были Олег Романцев и Георгий Ярцев.
- Лучшими игроками матча стали Александр Кержаков и Александр Филимонов.
Источник: официальный сайт «Спартака»