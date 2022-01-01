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«Ради битвы со злом нужно оказаться в его логове». «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видеоанонс матча за Суперкубок России против «Зенита». В нем обыгрывается фильм «Очень странные дела».

В ролике снялись Наиль Умяров, Александр Соболев и новичок Антон Зиньковский.

«Порой ради битвы с настоящим злом нужно оказаться в его логове», – написал «Спартак».

На этой неделе фанаты «Зенита» опубликовали пародию на жену владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

  • «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок в субботу, 9 июля.
  • Матч на «Газпром Арене» начнется в 19:00 мск.
  • Ранее москвичи неоднократно высказывали недовольство проведением встречи в Санкт-Петербурге.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Сегодня, 21:24
Комментарии9
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    Рейтинг: +72

    Клаус 28 минут назад

    От Спартака лишь посты в соцсетях, завтра думаю будет матч в одну калитку.
    Зенит 3-0

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    Рейтинг: +10803

    knikos 36 минут назад

    "... битвы со злом ..." . Типа Спам - истинное добро ... Ну-ну , полная шизофрения .Точно спамовцы- как гейропейцы , такие же ипанутые ...

    0
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    Рейтинг: +8555

    R_a_i_n > knikos 17 минут назад

    Ты это, чипушило ,потише с тезисами. Геи пока только в Зените замечены.

    0
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    Рейтинг: +10803

    knikos > R_a_i_n 13 минут назад

    Ну-ну ...У Юрана спроси , как его в Спам "принимали" с голой ...опой . Фотку видел ? Так что , прежде чем что-то написать , тебе , чмошнику , надо бы поинтересоваться историей своего клубишки .

    0
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    Рейтинг: +8555

    R_a_i_n > knikos 4 минуты назад

    Клубишко в Питере ни кому не нужный. На счет жопы...ну да видел, ка Зюба Азмунку жарил. А ты ,чмошник, видел?

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    Рейтинг: +10316

    "supermax" 46 минут назад

    ну это хотя бы интереснее чем пародия на Зарему

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    Рейтинг: +10803

    knikos > "supermax" 11 минут назад

    Да , ****** тонкий юмор непонятен . Ввиду скудоумия .

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    Рейтинг: +16208

    Cleaner 58 минут назад

    В пресс-службе Спартака собрались обделенные интеллектом индивиды. Совсем опустились. Стыдно за клуб...(

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    Рейтинг: +100

    Болотоход 1 час назад

    Ахахахаха)))) зарема молодца опять газпром толлит!!!

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