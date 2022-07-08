«Ради битвы со злом нужно оказаться в его логове». «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видеоанонс матча за Суперкубок России против «Зенита». В нем обыгрывается фильм «Очень странные дела».

В ролике снялись Наиль Умяров, Александр Соболев и новичок Антон Зиньковский.

«Порой ради битвы с настоящим злом нужно оказаться в его логове», – написал «Спартак».

На этой неделе фанаты «Зенита» опубликовали пародию на жену владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.