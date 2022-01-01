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«Доводы моралистов ничтожны». Зарема выступила за продажу пива на стадионах

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила за продажу пива на стадионах.

«Доводы всех моралистов-противников пива ничтожны. Вспоминаются слова классика: «Если человек не курит и не пьет, поневоле задумываешься, уж не сволочь ли он?».

В Германии пиво разрешено на стадионах и при этом ВВП самый высокий в Европе. Потому что пиво — это про бизнес и качественный сервис, а не про напиться. Там где пиво, там и повышенный спрос на кейтеринг, такси и так далее. Везде выигрывает бизнес.

Кстати, сами моралисты не прочь выпить в ВИП-ложах. Но простым людям разрешается только квас, морс и минералка. Я не говорю о том, сколько доходов теряют клубы от запрета продажи и рекламы алкогольного пива. «Учитесь зарабатывать», — говорят они. Ну вот пусть сами научат, каким образом в нынешних условиях, когда не то что новые источники доходов недоступны, но и старые потеряны безвозвратно», – сказала Салихова.

  • В Министерстве спорта назвали условие, при котором пиво вернется на российские стадионы.
  • Леонид Федун заявлял, что «Спартак» теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.
  • «Спартак» завтра, 9 июля, сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России.

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Источник: телеграм-канал Sport24

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