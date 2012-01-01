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«Футбол для фанатов, а не для мусоров». Болельщики «Зенита» и «Спартака» скандируют кричалки против Fan ID на матче ветеранов

Фанаты «Зенита» и «Спартака» протестуют против введения системы Fan ID.

Они скандируют соответствующие кричалки во время матча ветеранов.

Сначала болельщики выкрикивали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров», затем: «Нам не нужен Fan ID».

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +634

    Fju-2 13 минут назад

    Землю - крестьянам, фабрики - рабочим, власть - Советам,
    футбол - футболистам, но только, если крестьяне разрешат на их полях играть!))

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    Рейтинг: +97

    Болотоход 1 час назад

    Сказано Россия! Наши как обычно на выдачах полных!!!

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    Рейтинг: +11672

    BRO_football 1 час назад

    Вот вы и есть самый настоящий мусор, а не фанаты!

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    Рейтинг: +4213

    Snek > BRO_football 9 минут назад

    Ну они высказывают свое мнение, в чем они мусор, в том что не согласны с деятельностью властей? Это нормально, когда в стране ты можешь высказать свое недовольство. Ненормально, если все со всем согласны

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    Рейтинг: +16322

    житель СПб 1 час назад

    Какая красивая атака Тимощука-Аршавина-Кержа!

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    Рейтинг: +16322

    житель СПб 1 час назад

    Футбол не для фанатов. Ни в коем случае! Он - для любящих эту игру.

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    Рейтинг: +14686

    NewLife 1 час назад

    Приятно наблюдать за ветеранами, я болею сразу за два коллектива, однако впечатление портит пустая болтовня Чердака и подлые выходки Быстрова.

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    Рейтинг: +16322

    житель СПб > NewLife 1 час назад

    Не заметил - а в чем подлые выходки?

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    Рейтинг: +2915

    acor94 1 час назад

    Уроды, не портите настроение, это товарищеский матч, люди пришли отдохнуть, посмотреть на кумиров, а не идиотов слушать

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