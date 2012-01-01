«Футбол для фанатов, а не для мусоров». Болельщики «Зенита» и «Спартака» скандируют кричалки против Fan ID на матче ветеранов

Землю - крестьянам, фабрики - рабочим, власть - Советам,
футбол - футболистам, но только, если крестьяне разрешат на их полях играть!))
Фанаты «Зенита» и «Спартака» протестуют против введения системы Fan ID.
Они скандируют соответствующие кричалки во время матча ветеранов.
Сначала болельщики выкрикивали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров», затем: «Нам не нужен Fan ID».
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- В первый же день система дала сбой.
- Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.