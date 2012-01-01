«Футбол для фанатов, а не для мусоров». Болельщики «Зенита» и «Спартака» скандируют кричалки против Fan ID на матче ветеранов

Фанаты «Зенита» и «Спартака» протестуют против введения системы Fan ID.

Они скандируют соответствующие кричалки во время матча ветеранов.

Сначала болельщики выкрикивали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров», затем: «Нам не нужен Fan ID».