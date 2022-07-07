Отец Агаларова высказался о возможном переходе сына в «Ахмат»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал информацию о том, что «Уфа» и «Ахмат» согласовали трансфер лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ.
«Я, честно говоря, ничего не слышал. С нами никто ещe не договаривался. Идут ли вообще какие-то переговоры? Да, ведутся. Но это вопрос к Шамилю Газизову. Насколько уход вероятен? Вопрос тоже к Шамилю Газизову», — сказал Агаларов.
- Сообщалось, что «Ахмат» готов потратить на этот трансфер не более 3 миллионов евро.
- Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне форвард «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
Источник: «Чемпионат»