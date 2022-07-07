В «Уфе» отреагировали на новость о договоренности с «Ахматом» по трансферу Агаларова

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб договорился с «Ахматом» о трансфере нападающего Гамида Агаларова.

«Да ну! Ну, что вы? Если бы мы уже договорились, то мы бы объявили об этом. А вы бы узнали об этом», — сказал Газизов.