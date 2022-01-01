«Зенит» и Родригао проведут заключительный раунд переговоров сегодня («Матч ТВ»)

тяжело идут видать переговоры не особо он и хочет переходить туда
Сегодня, 7 июля, состоится заключительный раунд переговоров между «Зенитом» и защитником «Сочи» Родриго.
Вчера гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что бразильский футболист проходит медосмотр в Петербурге.
- Сообщалось, что «Зенит» заплатит за игрока около 4 миллионов евро, а контракт будет подписан по схеме «3+1».
- Год назад «Сочи» бесплатно подписал 26-летнего Родригао.
- В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.