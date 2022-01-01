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«Зенит» и Родригао проведут заключительный раунд переговоров сегодня («Матч ТВ»)

Сегодня, 7 июля, состоится заключительный раунд переговоров между «Зенитом» и защитником «Сочи» Родриго.

Вчера гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что бразильский футболист проходит медосмотр в Петербурге.

  • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за игрока около 4 миллионов евро, а контракт будет подписан по схеме «3+1».
  • Год назад «Сочи» бесплатно подписал 26-летнего Родригао.
  • В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 13:40
Комментарии1
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    Рейтинг: +17063

    Garrincha58 1 час назад

    тяжело идут видать переговоры не особо он и хочет переходить туда

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