Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо» («СЭ»)

Защитник Фабиан Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что подписать 30-летнего футболиста хотят «Коринтианс» и европейские клубы. Бразильцы даже контактировали с его агентом.