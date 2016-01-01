Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо» («СЭ»)

вальбуенами ли
бальбуенами ли
"Поцелуями нежными ли, нижними ли,
Это будет нетрудно, это по любви.
Караванами, пароходами
Я к тебе прорвусь, mon amie.
Рациями, факсами,
Телефонами, пока завязаны мы.
Удивления хочешь, vis-a-vis,
Это будет нетрудно, это по-любви"
(С)итатина такая
Защитник Фабиан Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что подписать 30-летнего футболиста хотят «Коринтианс» и европейские клубы. Бразильцы даже контактировали с его агентом.
- Бальбуэна перешел в «Динамо» летом 2021 года на правах свободного агента.
- В дебютном сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 31 матче.
- За «Коринтианс» центрбек выступал с 2016 по 2018 год.