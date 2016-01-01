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Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо» («СЭ»)

Защитник Фабиан Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что подписать 30-летнего футболиста хотят «Коринтианс» и европейские клубы. Бразильцы даже контактировали с его агентом.

  • Бальбуэна перешел в «Динамо» летом 2021 года на правах свободного агента.
  • В дебютном сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 31 матче.
  • За «Коринтианс» центрбек выступал с 2016 по 2018 год.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3716

    Беспонтий 28 минут назад

    вальбуенами ли
    бальбуенами ли

    "Поцелуями нежными ли, нижними ли,
    Это будет нетрудно, это по любви.
    Караванами, пароходами
    Я к тебе прорвусь, mon amie.
    Рациями, факсами,
    Телефонами, пока завязаны мы.
    Удивления хочешь, vis-a-vis,
    Это будет нетрудно, это по-любви"

    (С)итатина такая

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