Шаронов: «Я не понимаю, что такое «красивый футбол»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов ответил на вопросы клубной пресс-службы.
– Красивый футбол или результат?
– Я не понимаю, что такое красивый футбол. Результат.
– Выиграть 1:0 или 4:3?
– Без разницы. Но если говорить о качестве игры в обороне, то 1:0.
– Талант или усердная работа?
– Не понимаю слово «талант», есть потенциал. Одно без другого быть не может. Чтобы раскрыть потенциал нужна усердная работа.
- Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск» месяц назад.
- Стороны заключили контракт на два года.
- Ранее тренер работал в «Рубине» и кипрском «Пафосе».
Источник: сайт «СКА-Хабаровска»