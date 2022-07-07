Шаронов: «Я не понимаю, что такое «красивый футбол»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Красивый футбол или результат?

– Я не понимаю, что такое красивый футбол. Результат.

– Выиграть 1:0 или 4:3?

– Без разницы. Но если говорить о качестве игры в обороне, то 1:0.

– Талант или усердная работа?

– Не понимаю слово «талант», есть потенциал. Одно без другого быть не может. Чтобы раскрыть потенциал нужна усердная работа.