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Шаронов: «Я не понимаю, что такое «красивый футбол»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Красивый футбол или результат?

– Я не понимаю, что такое красивый футбол. Результат.

– Выиграть 1:0 или 4:3?

– Без разницы. Но если говорить о качестве игры в обороне, то 1:0.

– Талант или усердная работа?

– Не понимаю слово «талант», есть потенциал. Одно без другого быть не может. Чтобы раскрыть потенциал нужна усердная работа.

  • Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск» месяц назад.
  • Стороны заключили контракт на два года.
  • Ранее тренер работал в «Рубине» и кипрском «Пафосе».

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Источник: сайт «СКА-Хабаровска»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +11066

    Алексей З 2 часа назад

    Это провокационный вопрос тренеру.
    Если ответит " красивый футбол" , то следующий вопрос- " во что играет ваша команда " ?
    Между "хотеть" и "уметь" огромная пропасть.

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    Рейтинг: +17063

    Garrincha58 2 часа назад

    красивый футбол это не футбол Рубина в котором ты играл поэтому и не знаешь что эн то такое

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