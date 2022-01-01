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Бакаев назвал футболиста «Зенита», против которого ему сложнее всего играть

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, против кого ему сложнее всего играть на тренировках.

– Против кого сложнее всего играть?

– Барриос… Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я всегда говорил, что если не могу кого-то обвести, то у меня просто плохой день. Не из-за того, что защитник сильнее меня, а просто сегодня у меня не получилось.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Матч ТВ»

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