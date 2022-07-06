Бакаев назвал футболиста «Зенита», против которого ему сложнее всего играть

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, против кого ему сложнее всего играть на тренировках.
– Против кого сложнее всего играть?
– Барриос… Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я всегда говорил, что если не могу кого-то обвести, то у меня просто плохой день. Не из-за того, что защитник сильнее меня, а просто сегодня у меня не получилось.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».
Источник: «Матч ТВ»