Бакаев назвал футболиста «Зенита», против которого ему сложнее всего играть

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, против кого ему сложнее всего играть на тренировках.

– Против кого сложнее всего играть?

– Барриос… Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я всегда говорил, что если не могу кого-то обвести, то у меня просто плохой день. Не из-за того, что защитник сильнее меня, а просто сегодня у меня не получилось.