Бакаев: «Надеюсь, мне будет проще в «Зените», чем Дзюбе»

Полузащитник Залимхан Бакаев рассказал о том, как к нему относятся болельщики «Зенита».

– Как тебя приняли болельщики?

– Когда я на разминку шел, пару человек только свистело в мою сторону. Даже дети с академии начали скандировать мою фамилию, поддерживать. Я подумал: «Еще ничего толком не сделал, а у меня уже такая поддержка?»

С трибуны, где сидела основная группа болельщиков «Зенита», мне абсолютно ничего плохого не говорили, когда я рядом пробегал во время разминки.

– Тебе будет проще, чем Дзюбе?

– Надеюсь, что да. Посмотрим