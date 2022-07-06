Бакаев: «Надеюсь, мне будет проще в «Зените», чем Дзюбе»

Полузащитник Залимхан Бакаев рассказал о том, как к нему относятся болельщики «Зенита».
– Как тебя приняли болельщики?
– Когда я на разминку шел, пару человек только свистело в мою сторону. Даже дети с академии начали скандировать мою фамилию, поддерживать. Я подумал: «Еще ничего толком не сделал, а у меня уже такая поддержка?»
С трибуны, где сидела основная группа болельщиков «Зенита», мне абсолютно ничего плохого не говорили, когда я рядом пробегал во время разминки.
– Тебе будет проще, чем Дзюбе?
– Надеюсь, что да. Посмотрим
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он провел за московскую команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».
Источник: «Матч ТВ»