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Бакаев: «Надеюсь, мне будет проще в «Зените», чем Дзюбе»

Полузащитник Залимхан Бакаев рассказал о том, как к нему относятся болельщики «Зенита».

– Как тебя приняли болельщики?

– Когда я на разминку шел, пару человек только свистело в мою сторону. Даже дети с академии начали скандировать мою фамилию, поддерживать. Я подумал: «Еще ничего толком не сделал, а у меня уже такая поддержка?»

С трибуны, где сидела основная группа болельщиков «Зенита», мне абсолютно ничего плохого не говорили, когда я рядом пробегал во время разминки.

– Тебе будет проще, чем Дзюбе?

– Надеюсь, что да. Посмотрим

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за московскую команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +158

    NET VOINE 33 минуты назад

    Не повторяй того что Дзюба любил делать во всевидение ---порноролики....Тогда тебе будет проще, чем Дзюбе...

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